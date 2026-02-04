La Luna. Sol en la oscuridad

La vida en la Tierra no sería la misma si no existiese la Luna, espejo nocturno de la luz del Sol. Nuestro satélite regula las mareas, la duración de los días y de las noches o las costumbres de la fauna; ha sido determinante en nuestra evolución como especie y en el conocimiento sobre el origen del planeta que habitamos. De hecho, la Luna es un trozo de Tierra desgajado por el choque de un protoplaneta del tamaño de Marte hace miles de millones de años.

No obstante, la Luna también ha sido determinante en la cosmogonía y mitología de las civilizaciones antiguas y ha fascinado a escritores, poetas y cantantes de todos los tiempos, que han evocado de mil maneras su pureza y misterios. Asimismo, nuestra vecina cósmica ha nutrido generosamente el folclore y el acervo cultural, a veces con creencias acientíficas como su influencia en los partos, la agricultura o la salud mental. No faltan leyendas y relatos sobre su poder transformador, como en el caso de la licantropía.

La Luna es también el único astro celeste alcanzado por el ser humano. Desde aquella primera huella en el polvo lunar dejada por Neil Armstrong el 20 de julio de 1969, una docena de hombres ha pisado el satélite en diferentes misiones Apolo hasta 1972. Hace más de medio siglo, por tanto, que nuestra especie no solo no la visita, sino que ni siquiera la orbita. Algo a lo que pretende poner fin la próxima misión Artemis II de la NASA.

Tripulación de la misión Artemis II de la NASA: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. NASA - Frank Michaux

La construcción de una estación permanente en el Mar de la Tranquilidad, un telescopio en su cara oculta o la posibilidad de utilizarla como escala en un futuro viaje tripulado a Marte son algunos de los incentivos científicos para seguir mirando hacia el disco blanco que ilumina nuestras noches. Hasta él llegamos también gracias a la literatura; por ejemplo a bordo de Una historia verdadera, escrita por Luciano de Samósata en el siglo II, muy anterior a la famosa novela de Julio Verne.

El documental sonoro "La Luna. Sol en la oscuridad", con guion de Alfredo Laín y diseño sonoro de Samuel Alarcón, cuenta con las voces de las astrofísicas Eva Villaver, autora de Las mil caras de la luna, y Montserrat Villar, autora de Mirar los cielos. Participa también el escritor y filólogo David Hernández de la Fuente, coeditor del libro Utópicos, pioneros y lunáticos. Relatos de viajes a la Luna antes de Julio Verne.

Documentos RNE se emite en la medianoche del domingo al lunes por Radio Nacional y Radio 5. También puede escucharse los domingos a las 16 h en Radio 5 y bajo demanda en la aplicación RNE Audio.