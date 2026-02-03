Â¿Por quÃ© no se emite La Revuelta hoy 3 de febrero? Te contamos el motivo

La Revuelta vivió ayer uno de los mejores programas de lo que llevamos de 2026 con Leiva como invitado. “Es el mejor. Qué nivel de generosidad. Siempre que viene lo da absolutamente todo”, se celebraba desde las redes sociales del programa. Y es que el artista madrileño volvió a dejar un sinfín de anécdotas divertidas, reflexiones sobre la música y el cine español y, como no podía ser de otro modo, una actuación especial para el público. Y, por supuesto, volvió a cumplir con su tradición de regalar a su amigo David Broncano una foto absolutamente desnudo. Hoy 3 de febrero, en cambio, no se emite programa de La Revuelta con motivo del Albacete – FC Barcelona de cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol, que podrás seguir en La 1 y RTVE Play a partir de las 21 horas.

Humor, música y desnudo integral: el show de Leiva

No es que sus visitas a La Revuelta nunca defrauden, es que en cada una de ellas vuelve a subir el listón. Pese a ser una de las mayores estrellas de nuestra música a nivel internacional, Leiva demuestra una y otra vez una enorme capacidad para reírse de sí mismo. Y ayer lo hizo mostrando en primicia y en exclusiva su primer videoclip, cuando tenía solo 10 años, junto a dos amigos del barrio.

Más allá de sus innumerables muestras de sentido del humor, Leiva habló de cine, reconociendo a Una quinta portuguesa como su película favorita del año y a Manolo Solo como su actor preferido en lengua castellana, y también de música, confesando que en las últimas semanas no ha parado de escuchar en bucle “Páramo”, del gallego Carlos Ares, a quien intentó fichar como telonero para su gira. Y el broche de oro llegó cuando el artista madrileño interpretó “Hasta que me quede sin voz”, con la que ha recibido su tercera nominación a la Mejor canción original, en una versión especial para La Revuelta, acompañado de un coro de voces femeninas… y con un duro ataque hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.