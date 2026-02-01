'El hombre perfecto', la película de Hilary Duff tras Lizzie McGuire que está conectada con la serie
- La estrella adolescente protagonizó la cinta poco después de dejar a su personaje más icónico
- Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 2 al 8 de febrero
Antes de que las redes sociales dominasen Internet, Hilary Duff era lo que hoy se diría una influencer. Corría la década de los 2000 y todo el mundo quería ver sus series y sus películas, escuchar su música y copiar su estilo. Lizzie McGuire, esa chica risueña que en la pequeña pantalla compartía sus días en el instituto con sus amigos Gordo y Miranda, había lanzado al estrellato a su protagonista prácticamente de la noche a la mañana.
Hilary Duff pasó de salir en una película de Casper que se estrenó directamente en VHS a erigirse en todo un ídolo adolescente y convertir en oro todo lo que tocaba. Le pasó a Superagente Cody Banks, Doce en casa o Una Cenicienta moderna, por no hablar de su álbum debut, que llegó a ser cuádruple platino.
Es en ese contexto en el que protagoniza El hombre perfecto, una comedia romántica centrada en una familia y sus amores. Era, además, uno de sus primeros proyectos tras acabar Lizzie McGuire, aunque no rompía del todo con esa etapa: Algo conectaba a la película con la famosa serie.
Hilary Duff crea al 'hombre perfecto'
Heather Locklear y Hilary Duff son madre e hija en El hombre perfecto. La otrora Lizzie McGuire interpreta en esta ocasión a Holly Hamilton, una adolescente que está harta de hacer las maletas cada poco tiempo. A su hermana pequeña y a ella les toca mudarse cada vez que su madre rompe con un novio, pero Holly no quiere que vuelva a repetirse la misma historia.
Nada más llegar a Nueva York, trama un nuevo plan para animar a su madre y retenerla en la gran manzana. Tomando como referencia al tío de una nueva amiga -interpretado por Chris Noth-, Holly se inventa un admirador secreto. Mientras, ella conoce en el instituto a un chico que le gusta. Mantener la mentira, sin embargo, cada vez es más y más difícil, y con ello también quedarse en su nuevo hogar.
Su conexión con Lizzie McGuire y un curioso cameo
En esta nueva etapa post Lizzie McGuire, Hilary Duff estuvo acompañada por una figura que mucho había tenido que ver con la anterior. Mark Rosman, quien había estado detrás de la cámara en 11 de los 65 episodios de la serie, repetía en esta ocasión como director. No era la primera vez que, fuera de la serie, coincidían: Rosman también dirigió Una Cenicienta moderna, una de las películas más famosas del ídolo adolescente más allá de la serie que le dio la fama.
Otra curiosidad de la película. El personaje de Heather Locklear va a un concierto tributo de Styx -creadores de temas como "Come Sail Away", "Boat On The River" o "Mr. Roboto"- en un momento dado de El hombre perfecto. "El vocalista no es tan bueno como el de los Styx, pero si cierras lo ojos no ves la diferencia", le dice su acompañante. En realidad, no hace falta ni siquiera cerrar los ojos, porque el cantante que sale en la película fue el verdadero cantante de Styx, Dennis DeYoung, que ya no formaba parte de la banda.
Sin duda, un detalle curioso para los fans de la música de los 70 y los 80 que vean El hombre perfecto. La película aterriza ahora en RTVE Play, la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE. En ella podrás ver gratis la cinta por tiempo limitado: Estará disponible hasta el 8 de febrero. Disfruta también de otras tantas comedias ideales para hacer maratón tras El hombre perfecto: Sígueme el rollo, La gran boda, Morning Glory... ¡y mucho más! Descubre el mejor cine en RTVE Play.