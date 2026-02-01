'El hombre perfecto', la película de Hilary Duff tras Lizzie McGuire que está conectada con la serie

Antes de que las redes sociales dominasen Internet, Hilary Duff era lo que hoy se diría una influencer. Corría la década de los 2000 y todo el mundo quería ver sus series y sus películas, escuchar su música y copiar su estilo. Lizzie McGuire, esa chica risueña que en la pequeña pantalla compartía sus días en el instituto con sus amigos Gordo y Miranda, había lanzado al estrellato a su protagonista prácticamente de la noche a la mañana.

Hilary Duff pasó de salir en una película de Casper que se estrenó directamente en VHS a erigirse en todo un ídolo adolescente y convertir en oro todo lo que tocaba. Le pasó a Superagente Cody Banks, Doce en casa o Una Cenicienta moderna, por no hablar de su álbum debut, que llegó a ser cuádruple platino.

Es en ese contexto en el que protagoniza El hombre perfecto, una comedia romántica centrada en una familia y sus amores. Era, además, uno de sus primeros proyectos tras acabar Lizzie McGuire, aunque no rompía del todo con esa etapa: Algo conectaba a la película con la famosa serie.

Hilary Duff crea al 'hombre perfecto' Heather Locklear y Hilary Duff son madre e hija en El hombre perfecto. La otrora Lizzie McGuire interpreta en esta ocasión a Holly Hamilton, una adolescente que está harta de hacer las maletas cada poco tiempo. A su hermana pequeña y a ella les toca mudarse cada vez que su madre rompe con un novio, pero Holly no quiere que vuelva a repetirse la misma historia. Hilary Duff y Ben Feldman en 'El hombre perfecto' Nada más llegar a Nueva York, trama un nuevo plan para animar a su madre y retenerla en la gran manzana. Tomando como referencia al tío de una nueva amiga -interpretado por Chris Noth-, Holly se inventa un admirador secreto. Mientras, ella conoce en el instituto a un chico que le gusta. Mantener la mentira, sin embargo, cada vez es más y más difícil, y con ello también quedarse en su nuevo hogar.