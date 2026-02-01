La inesperada confesión de Paloma San Basilio sobre Donald Trump: "No sabéis cómo lo siento"

Hablar de Paloma San Basilio es hablar de canto, baile, pintura e interpretación. La madrileña, a sus 75 años y con más de 50 años de carrera, ha sido recibida con honores en Al cielo con ella. "Llevamos todo un año detrás tuya", ha confesado Henar Álvarez a su llegada. "Me llamo Paloma, así que yo por el cielo ando con mucha frecuencia", comenta entre risas la artista.

Si hace balance sobre su carrera, San Basilio reconoce que ha sido una "rebelde con causa" y que no se ha cortado a la de decir que no a según qué proyectos. "¿Quién ha decidido que para salir en la vida adelante y hacer las cosas mejor y aprender hay que sufrir, ser masoquista y te tienen que maltratar? ¿Quién ha decidido esas tonterías?", reivindica la cantante. Para ella, lo mejor es ser rebelde "de buen rollo" y estar en paz con una misma. Es consciente, no obstante, de que es difícil negarse a hacer de todo cuando estás empezando, y más en unos ambientes tan exigentes como los de los medios de comunicación o del espectáculo.

La cantante desata pasiones al otro lado del charco Lo que la cantante no ha podido controlar es entre quién desataba pasiones... porque estas llegaron hasta la mismísima Casa Blanca. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se interesó por la española, algo por lo que no se siente especialmente orgullosa. "Es uno de mis fans… no sabéis cómo lo siento", afirma algo apesadumbrada. "Ahora mismo prefiero no tocar ese tema porque me pongo muy nerviosa", admite San Basilio, especialmente después de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Y es que 50 años dan para mucho. Su primera vez la recuerda perfectamente: fue en TVE, en el programa Siempre en domingo. Cuenta que a la prueba llegó muy nerviosa y muy tensa, pero que lo tuvo que hacer muy bien para que la cogieran. En su carrera ha aprendido a que no todo tiene que estar bajo control —"Tener el control debe ser aburrídisimo", cuenta—, sino que es preferible estar atenta y confiar en el trabajo bien hecho. "Tienes que tener un contenido básico, estructurado, trabajado y serio, y a partir de ahí surgen cosas, cosas muy bonitas. Por eso me encanta el directo. Yo amo el directo". Y sigue disfrutando de él, ahora desde su papel como Dulcinea en la obra de teatro homónima, dirigida por Juan Carlos Rubio. Paloma San Basilio en 'Al cielo con ella'. RTVE

A Paloma San Basilio no le hizo falta el divorcio A Paloma San Basilio no le faltan anécdotas. Si la de Trump se quedaba corta, recuerda otra de un periodista que escribió atacando a su canción Juntos, afirmando que debería estar prohibida. ¿El motivo? Que estaba llamando "a la falta de civismo". "Hay que ser un... eso para pensar que todo el día tenemos que estar cumpliendo las normas", sentencia la bailarina. "No somos ángeles celestiales. Somos personitas". De su vida sentimental no conoce mucho. Se casó con el atleta Ignacio Gómez, del que se separó poco tiempo después. Relata en Al cielo con ella que en la década de los años 70 el divorcio aún no estaba aprobado, pero para ella no fue un problema. Desde el principio ella se mostró reacia al matrimonio, y ese fue el argumento que esgrimió para que en Roma no pusieran problemas y se lo anularan. Pasado ese trámite figuraba como soltera, así que no le hizo falta el divorcio. San Basilio no ha sido una mujer expuesta a la prensa del corazón y agradece que en sus momentos de mayor actividad no hubiera redes sociales. También ve con preocupación la crispación de la sociedad actual. "¿Desde cuándo el odio es una forma de comunicación constante en nuestra sociedad? ¿Desde cuándo nos levantamos odiando?", se pregunta. Mientras, ella vive feliz y desecha por completo el concepto de "pareja": "Yo soy una naranja entera, divina de la muerte y no necesito más".

¿A quién congelaría Paloma San Basilio La actriz lo tiene claro: "Yo quiero congelar a todos esos animales que van por Estados Unidos deteniendo a gente, matando personas, reprimiendo, haciendo que un país libre se convierta en un país atado. A esa gente quiero congelar".