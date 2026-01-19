Â¿Por quÃ© no se emite hoy La Revuelta? Te contamos el motivo por el que se cancela el programa del 19 de enero

La Revuelta vuelve a verse obligada a cancelar su emisión por una causa de fuerza mayor de actualidad. En este caso, la catástrofe vivida en la localidad cordobesa de Adamuz, con al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos al descarrilar dos trenes de alta velocidad. Puedes seguir el especial informativo en La 1 y el seguimiento continuo de la información a través de RTVE.es.

Las duras declaraciones de Antonia Dell'Atte La que fuera súper modelo y musa del diseñador Giorgio Armani, la italiana Antonia Dell'Atte, llegaba a La Revuelta para anunciar el estreno de DecoMasters, el nuevo talent show de RTVE en el que 10 parejas de celebridades se enfrentan al desafío de la decoración y el interiorismo, pero la entrevista fue como un volcán en erupción. Además de volver a denunciar públicamente a su ex pareja Alessandro Lequio como maltratador, acusando a varias periodistas del corazón de conocer, tapar y blanquear lo sucedido, la invitada contó por primera vez "una situación muy grave" vivida durante su periplo como copresentadora de ¿Qué apostamos?. Según su propio testimonio, Julio Iglesias habría recibido una llamada por parte del programa para evitar sentarse a su lado: "Me obstaculizaron en todo", aseguró, reclamando a Ramón García, Ana García Obregón y Susana Uribarri que dijeran "la verdad".