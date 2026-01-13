Un nuevo método permite detectar el alzhéimer con una gota de sangre
- Las mañanas de RNE ha hablado con uno de los coautores principales de la investigación, Xavier Morató
- En España pueden pasar hasta tres años desde las primeras quejas cognitivas hasta el diagnóstico de la enfermedad
El alzhéimer es, por ahora, una enfermedad incurable, pero existen fármacos que retrasan su avance si se consigue detectar en una fase inicial. El problema es que, por ejemplo en España, desde que una persona presenta las primeras quejas cognitivas hasta que recibe un diagnóstico pueden pasar hasta tres años.
Con el objetivo de reducir al máximo esa ventana de tiempo, un estudio internacional liderado por el Ace Alzheimer Center de Barcelona, en el que han participado también centros de Reino Unido, Italia y Suecia, ha validado un método para detectar la enfermedad con tan solo una gota de sangre.
De este procedimiento, publicado por la revista Nature Medicine, ha hablado en Las mañanas de RNE el farmacéutico y neurocientífico Xavier Morató, director de Ensayos Clínicos del Ace Alzheimer Center Barcelona y coautor principal de la investigación.
"En 2022 empezó una colaboración con la Universidad de Gotemburgo, líder en la puesta a punto de nuevos biomarcadores, y en ese momento había un biomarcador que se llama p-tau217, una proteína fosforilada que se acumula en el cerebro y somos capaces de detectar en líquido cefalorraquídeo, que gracias a técnicas muy sensibles ahora somos capaces de detectarla en sangre", ha explicado Xavier Morató, que advierte que la información clínica del paciente seguirá siendo imprescindible en el proceso de diagnóstico.
Una sociedad cada vez más concienciada
La Sociedad Española de Neurología estima que más del 50% de los casos leves de alzhéimer están sin diagnosticar, de ahí la importancia de esta nueva y revolucionaria técnica que facilita la detección precoz y la aplicación temprana de estrategias tanto farmacológicas como no farmacológicas, como por ejemplo la estimulación cognitiva, la promoción de la interacción social, el analisis del patrón nutricional y el fomento del ejercicio físico.
No obstante, la sociedad española está cada vez más concienciada sobre el alzhéimer, que afecta en nuestro país a 800.000 personas y es la causa más común de demencia. "Uno de los grandes cambios que ha ocurrido en la sociedad durante los últimos años —destaca Xavier Morató— es que cada vez más las personas acuden a centros como el nuestro, no a unidades de memoria, mucho antes. Hace años venían personas ya en estadios de demencia, totalmente dependientes, y actualmente más del 50% de personas que acuden a centros a revisarse la memoria o las capacidades cognitivas presentan leves alteraciones de la cognición".
La llegada de los test a las clínicas
¿Cuándo comenzarán las clínicas a emplear este método? Tanto en Europa como en Estados Unidos han aparecido ya los primeros kits comerciales. En España se han empezado a utilizar en Barcelona y otros centros especializados, pero Xavier Morató ve clave su implementación en la atención primaria.
"Estos test acaban de llegar al mercado y ahora tenemos que entender su uso y si realmente tenemos que volver a adaptar los puntos de corte que utilizamos para descartar a los pacientes", señala el investigador, que añade que otro objetivo será demostrar la eficacia de los fármacos contra el alzhéimer antes de la aparición de los primeros síntomas.