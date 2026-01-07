Regresa 'Hasta el fin del mundo': Paula Vázquez da las claves de la última etapa antes de la gran final

Tras el parón de Navidad, vuelve Hasta el fin del mundo con las dos últimas etapas en las que los concursantes se lo juegan todo. En el capítulo que se emite este jueves 8 de enero, en La 1 y en RTVE Play, los seis equipos parten de Mar de Plata, en Argentina, hasta Puerto Varas, en Chile. El objetivo es seguir el recorrido y poder llegar lo antes posible al destino final, a Ushuaia.

Precisamente, la presentadora del programa, Paula Vázquez, ha visitado este miércoles el plató de Directo al Grano para hablar, para contar algunos los detalles de una carrera en la que cada vez pesa más el cansancio y la falta de presupuesto. En esta penúltima etapa los concursantes hacen de todo para no gastar dinero y no quedar eliminados. "Las reservas están al mínimo, tanto económicas, físicas, como emocionales. Alguna va a estar en una tesitura bastante incómoda", ha comentado sobre las seis parejas que se embarcaron en esta competición.

Esta penúltima etapa es crucial de cara a luchar por la gran final. "Va a haber cosas que desbordan. Quedan todavía dos etapas, esta es la penúltima, pero aquí ya empiezan a competir. Hasta ahora ha sido una experiencia de viaje", asegura. Cuenta que todos los concursantes han evolucionado mucho, aunque al final se ha 'mojado' sobre quién la ha sorprendido más. "José Lamuño y su compañero han resultado muy diferentes a lo que la gente se esperaba". La penúltima etapa de Hasta el fin del mundo la puedes ver este jueves, después de La Revuelta, en La 1 y en RTVE Play. ¡No te lo pierdas!.