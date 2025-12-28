¿Qué van a pedir Samantha y Ángela Gimeno a los Reyes Magos?

Samantha Vallejo-Nágera y Ángela Gimeno, la ganadora de MasterChef 12, han protagonizado el cuarto programa de Navidades con Samantha, donde han cocinado un tronco de Navidad y una lubina a la sal con verduras torneadas, han decorado una mesa pensada por y para los niños para el día de Reyes y han hablado, entre otras cosas, sobre los regalos que han pedido.

Samantha ha sido la primera en confesar qué es lo que quiere que le traigan los Reyes Magos: “Este año he pedido una nueva panera y ese termómetro de cocina tan chulo que le he visto a Jordi Cruz”, ha dicho la empresaria.

Por su parte, Ángela ha contado que también tiene la carta hecha y que este año ha cambiado un poco el tipo de regalos que suele pedir. “Normalmente, suelo pedir cosas materialistas, pero este año quiero pedir un viaje especial. Me gustaría irme de safari. Un viaje que me cambie un poco la vida, que al final estoy harta de ropa y de cosas”, ha añadido Ángela. “Ahora mismo la gente ya no consume tanto y hacen lo que llaman experiencias, aunque yo lo llamo planazos. Hay que irse de viaje”, ha respondido Samantha.