Lubina a la sal con verduritas torneadas y tronco de Navidad, el menú del día de Reyes Magos de ‘Navidades con Samantha’

Samantha Vallejo-Nágera ha abierto las puertas de su casa para cocinar, junto a invitados del universo MasterChef, los menús de las cenas y comidas navideñas. En el cuarto programa de Navidades con Samantha, ha preparado junto a Ángela Gimeno, ganadora de MasterChef 12, una lubina a la sal con verduritas torneadas y un tronco de Navidad, dos recetas perfectas para terminar las fiestas.

La lubina a la sal ha sido el plato principal elegido por la chef y empresaria para el día de Reyes, una receta tradicional y apreciada por su sencillez y por resaltar el sabor natural de pescado. Además, prepararon un riquísimo tronco de Navidad