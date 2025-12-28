Estrenos originales de RTVE Play en la semana del 29 de diciembre al 4 de enero

RTVE Play despide el año y da la bienvenida a 2026 con una semana clave de estrenos originales, directos especiales y regresos muy esperados, del 29 de diciembre al 4 de enero. Fin de año por todo lo alto en streaming, con programas en vivo, galas especiales, precampanadas desde la Puerta del Sol, nuevas series y el cierre de temporada de algunos de los formatos más seguidos de la plataforma. Entre análisis del futuro, humor, ficción y entretenimiento, RTVE Play refuerza su apuesta por contenidos propios para arrancar el nuevo año mirando de frente a 2026. Apunta fechas: esta es la semana en la que RTVE Play convierte el cambio de año en un gran estreno continuo.

Literal, ¿Qué puede salir mal (o bien) en 2026? Capítulo 19, último de la temporada (lunes 29 de diciembre) ¿Por qué tantos jóvenes sienten que el futuro pinta peor que nunca? El último capítulo de la temporada de Literal se enfrenta a esta pregunta incómoda para cerrar el año mirando de frente a 2026. Datos del CIS, salud mental, sobreinformación y discursos catastrofistas marcan el punto de partida de un debate que va mucho más allá del pesimismo generacional. Con la participación de Puto Mikel y La Gata de Schrödinger, el programa aborda el papel de los medios, la política, la inteligencia artificial y la crisis climática en nuestra forma de imaginar el mañana. Pero no todo es alarma: el episodio también busca grietas para la esperanza. ¿Hay razones para pensar que podemos ir a mejor? Literal se despide de la temporada con una invitación clara: no rendirse al miedo y volver a imaginar futuro.

Sanditon, estreno de las tres temporadas (lunes 29 de diciembre) Sanditon, el aclamado drama de época basado en la última obra inacabada de Jane Austen, llega íntegro a RTVE Play con el estreno simultáneo de sus tres temporadas. Una historia de ambición, romance y conflictos sociales ambientada en una localidad costera en plena transformación, que se ha convertido en un fenómeno internacional y que ya puede disfrutarse al completo en la plataforma. James Stringer trabaja como capataz en Sanditon

Open Play (de lunes a jueves) El canal digital en directo de RTVE Play, mantiene su horario habitual de emisión en streaming a partir de las 18:30 horas, con una programación en vivo que sigue apostando por el entretenimiento, la conversación y la actualidad digital como punto de encuentro diario para la audiencia.

Gala especial de Navidad de Open Play (martes 30 de diciembre a las 22:00 horas) Open Play se viste de Navidad con un especial en directo que combina humor irreverente, música en vivo y caras muy reconocibles. Héctor de Miguel y Miguel Maldonado protagonizan algunos de los momentos más destacados, junto a Ignatius, Marta Riesco, Laura del Val y Nerea Pérez de las Heras. La noche también deja espacio para la música con villancicos reinventados por Ortiga, SUU y Janus Lester, y una actuación de Yurena y Taka. Un especial navideño distinto, pensado para disfrutar en directo y celebrar el cierre de año desde RTVE Play.

Especial Al cielo con ella con Lalachús y José Mota (martes 30 de diciembre a las 22:50 horas) RTVE Play emite un Especial de Al cielo con ella con Lalachús y José Mota, una cita marcada por el humor, la ironía y la complicidad entre dos generaciones de cómicos. Un programa pensado para cerrar el año con risas y celebrar la Navidad con uno de los grandes nombres del humor español.

Precampanadas con Miguel Maldonado, Inés Hernand y Aitor Albizúa (martes 30 de diciembre a las 23:40 horas) RTVE Play se adelanta a la Nochevieja con unas Precampanadas en directo desde la Puerta del Sol, conducidas por Miguel Maldonado, Inés Hernand y Aitor Albizúa. El martes 30 de diciembre, a partir de las 23:40 horas, el centro de Madrid se convierte en el escenario de una cita festiva y muy Playz, pensada para calentar motores antes de las Campanadas oficiales. Humor, improvisación y conexión con el público marcan este especial en vivo que celebra el final de año con un tono desenfadado y generacional, acercando la fiesta a quienes ya viven la Nochevieja desde RTVE Play. 00.48 min Despide el año con las Precampanadas más gamberras junto a Inés Hernand, Miguel Maldonado y Aitor Albizua