'Make Up Stars', 'Open Play', las precampanadas y el mejor cine internacional: descubre la programación navideña de RTVE Play

¡El espíritu navideño inunda RTVE Play! La plataforma de streaming se vuelca de nuevo en estas fechas y nos aseguramos de llenar de nuevo los hogares de risas y muchas sorpresas de los rostros más conocidos de la cadena pública. Las presentadoras del último gran estreno Open Play, Ángela Fernández y Lara Palma, se suman nombres habituales como Henar Álvarez o Pilar Rubio para hacer las delicias de los espectadores con un toque femenino.

Vuelven las precampanadas, con Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado. Habrá un programa especial de Al cielo con ella... ¡con el mismísimo José Mota! También tendremos dos especiales de Open Play: uno por la Lotería de Navidad y otro de despedida de año el día 30. El talent show de Make Up Stars se emitirá al completo estas Navidades. Todo esto sin dejar de lado una de las apuestas más importantes de RTVE Play: el cine. Llega a la plataforma Cine Club Play, con 60 nuevos títulos, con todo lo mejor del cine independiente.

Este año no solo despedimos el 2025 con un evento icónico, sino que también daremos la bienvenida al 2026 con el mejor contenido a cargo de estas estrellas que han redefinido la televisión y el streaming. ¿Listo para ser parte de la experiencia? Mantén los ojos en la pantalla, porque esta Navidad, RTVE Play tiene todo lo que necesitas para celebrarla como nunca antes.

Especiales navideños de Open Play El próximo 22 de diciembre tendrá lugar el primer Open Play mañanero, el proyecto de pódcast y streaming hará madrugar a Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez para cubrir la Lotería de Navidad. Un especial que da la bienvenida al invierno y a la temporada navideña. El día 30 Open Play se viste de gala para despedir el año como se merece, con un auténtico fiestón. Las maestras de ceremonias serán Ángela Fernández y Lara Palma y contará con actuaciones musicales y sketches de humor de, entre otros, Miguel Maldonado, Héctor de Miguel o Ignatius Farray.

Las precampanadas más divertidas de la televisión Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado serán los encargados de despedir el año, el día 30 a las 23:30 en La 2 y RTVE Play, desde la Puerta del Sol en las famosas preuvas. La ironía, el humor inteligente y el surrealismo estarán presentes en una fiesta muy especial para decir adiós a 2025.

Make Up Stars: Drag Race, con Pilar Rubio ¡Mucho brilli brilli! Todo preparados para vivir el espectáculo más brillante del año con Make Up Stars: Drag Race, un talent show presentado por Pilar Rubio en el que el maquillaje se eleva a la categoría de arte y que pone a prueba la creatividad de los participantes. Una competición vibrante y rodeada de sorpresas, en la que los mejores artistas se enfrentan en retos absolutamente espectaculares que pondrán a prueba su talento y a ellos mismos, demostrando su personalidad y su capacidad de rendir bajo presión. Pilar Rubio será la encargada de conducir esta experiencia, guiando a los concursantes y acompañando a los espectadores en un viaje lleno de momentos emotivos e inolvidables y, sobre todo, mucho glamour. Make Up Stars: Drag Race no es solo una competición, es un homenaje al poder transformador del maquillaje y al orgullo de ser quien eres. Los tres primeros episodios estarán disponibles el 21 de diciembre y los tres últimos el 28. 00.46 min Make Up Stars Drag Tour: estreno del 21 de diciembre

Especial navideño de Al cielo con ella Llega un nuevo especial de Navidad de Al cielo con ella, el programa de La 2 y RTVE que presenta Henar Álvarez. Este año, estará acompañada de uno de los humoristas que ha ligado su vida a estas fechas y a estos programa especiales: José Mota. LalaChus y Clara Ingold aportarán su carisma, humor y talento en una noche llena de sorpresas y momentos únicos. La música tendrá un papel protagonista con la actuación especial de Califato, que pondrá el broche de oro con su inconfundible fusión de sonidos. Una celebración navideña diferente, llena de energía y espíritu festivo.

Cine Club Play: 60 nuevas películas independientes RTVE Play refuerza su apuesta por el séptimo arte esta Navidad con la llegada de Cine Club Play, un nuevo espacio dedicado a los verdaderos amantes del cine. El canal incorpora 60 películas a su catálogo, disponibles de forma gratuita, con una cuidada selección de títulos imprescindibles del cine contemporáneo, el cine independiente y el cine de autor más reconocido de los últimos años. Además, la plataforma reservará los sábados navideños a una programación especial dedicada al cine, estrenando 30 películas el 20 de diciembre y otras 30 el 27 de diciembre. Con esta iniciativa, Cine Club Play se consolida como un punto de encuentro para cinéfilos, ofreciendo películas premiadas en los principales festivales internacionales y galardonadas con Premios Óscar, junto a una amplia variedad de géneros que van del drama al thriller, pasando por la comedia y las grandes adaptaciones literarias. Esta nueva propuesta complementa la oferta cinematográfica de RTVE Play y se suma a Somos Cine, con más de 300 títulos de cine español. Algunos de estos nuevos títulos son: Parásitos, Drive my car, Un asunto de familia, La peor persona del mundo, Los miserables y Cafarnaúm, entre muchos otros.

RTVE Navidad: el nuevo canal temático Si la Navidad es tu época favorita del año, RTVE Play te invita a vivirla como nunca con el estreno de RTVE Navidad, un canal temático que llega el 22 de diciembre, el mismo día del esperado Sorteo de la Lotería de Navidad, hasta el 7 de enero. La plataforma se llenará de espíritu festivo con una cuidada selección de contenidos pensados para todos los públicos. Películas imprescindibles, series ambientadas en estas fechas y horas de entretenimiento gratuito para disfrutar en casa de la magia navideña. A ello se suman los clásicos Telepasión, donde los presentadores de RTVE se transforman en artistas para interpretar los temas más populares de cada año, además de los inolvidables sketches de José Mota y una programación musical muy especial. 00.23 min De David Broncano a Marc Giró, Lalachus y Chenoa: Celebra la Nochebuena con 'Telepasión' La Navidad también llega a otros canales de la casa. RTVE Cuéntame celebra estas fechas con la emisión de sus episodios especiales en días señalados como el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 y el 6 de enero, convirtiéndose en una cita imprescindible para los seguidores de la serie. Por su parte, RTVE Cocina se convierte en el mejor aliado para estas fiestas, recopilando recetas, trucos e ideas originales con un toque navideño para sorprender a todos alrededor de la mesa y hacer de cada comida una celebración.