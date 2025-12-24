La cultura gallega en Mar del Plata emociona a Paula Vázquez en 'Mas allá del fin del mundo'

En esta nueva etapa por Argentina, Paula Vázquez y todo el equipo de Hasta el fin del mundo recorren la ciudad de Mar del Plata, también conocida como la ‘ciudad feliz’. Las emociones empiezan a fluir con el encuentro entre Paula y Ofelia, una mujer que nació en Pontevedra y que emigró a Argentina cuando era una niña. Cuenta que lleva en tierras argentinas desde 1975. En Mar del Plata, gracias a la ayuda de su madre, montó un pequeño hotel y de eso vive.

Pero el ejemplo de Ofelia no es único en Mar del Plata. La comunidad gallega en esta ciudad es muy amplia. De hecho, organizan eventos en los que se reúnen todos aquellos que quieren conservar la cultura y la tradición gallega en Argentina. Son hijos de todas aquellas personas que dejaron Galicia, que migraron al país sudamericano en busca de una vida mejor. Paula conversa con Daniel, vicepresidente del Centro Gallego que se puso en marcha en 1952. "Nosotros, en este momento, tenemos 600 asociados, entre gallegos nativos y sus descendientes directos. Esto surge con la necesidad de mantener su cultura, aplacar su morriña", cuenta Daniel. Dice que su padre era gallego y emigró a Argentina en 1950.

Los eventos que organiza el Centro Gallego se denominan la 'Xuntanza', una reunión que no solamente abarca Mar del Plata, sino que convoca a todos los que tienen raíces gallegas en Argentina. En su charla con Daniel, Paula Vázquez le cuenta la historia de su familia. A pesar de tener que mudarse a Barcelona, siempre han conservado con fuerza la cultura y la tradición gallega. La presentadora se emociona, sobre todo, al hablar de su padre, que falleció hace dos años y medio.

"Gallego se nace y se hace" Pero en el Centro Gallego de Mar del Plata no solamente hay gallegos o descendientes de personas gallegas, sino que también hay argentinos que se han involucrado profundamente en la conservación de esta cultura, a pesar de no tener raíces gallegas. Así se lo cuentan a Paula dos de las personas que colaboran en la 'Xuntanza'. Ailín y Enrique afirman que no tienen raíces gallegas, pero que han conseguido amar esta cultura a través de colaborar en el Centro Gallego. La conclusión es que "gallego se nace, pero también se hace". La huella de la migración española es imborrable en esta ciudad argentina, pero Mar del Plata es mucho más y el equipo de Hasta el fin del mundo muestra algunas de las bondades de esta tierra. La colonia de lobos marinos es una de ellas; aquí puede haber hasta unos 900 ejemplares. Estos animales no son agresivos, pero es verdad que pueden atacar si sienten que se les invade el espacio o se les molesta. Estando en Argentina, Paula acude a otra cita ineludible: se encuentra con Mariano, embajador del alfajor. Este argentino afirma que Mar del Plata puede considerarse como la capital mundial de este dulce tan conocido y tan demandado. Mariano acompaña a Paula y a todo el equipo a una fábrica familiar en la que se elaboran artesanalmente los alfajores. Aquí, aunque no se desvela la receta -que es un secreto muy bien guardado-, sí que se dan algunas pautas como por ejemplo cuál es la cantidad adecuada de dulce de leche que debe llevar cada uno de estos alfajores.