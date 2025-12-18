Entre carnavales y buenos asados: Paula Vázquez va 'Más allá del fin del mundo' en Argentina

Mientras los sufridos concursantes de Hasta el fin del mundo continúan luchando por ser los primeros en llegar a la meta, Paula Vázquez aprovecha para hacer turismo por Argentina en un viaje inmersivo para descubrir todos los rincones de la ciudad de Corrientes.

De pesca por el río Paraná A bordo de un barco, la presentadora no ha dudado en coger la caña de pescar adentrándose en la tradición pesquera correntina, que tiene sus orígenes en la cultura guaraní. Hoy en día se trata de una práctica deportiva respetuosa con el denominado "lingote de oro", el dorado del Paraná, un voraz depredador carnívoro que es devuelto al agua tras su pesca. Una práctica que requiere de mucha paciencia a la espera de que pique el pez. Para matar el tiempo, nada mejor que una charla con el resto de la tripulación del barco, mientras que se toma un mate acompañado de chipá: un panecillo muy sabroso debido a la cantidad de queso que lleva su masa.

Cómo hacer asado como un auténtico argentino Siguiendo con el homenaje culinario que le ofrecen a su invitada, los correntinos han compartido con todos nosotros las claves para hacer el mejor asado. El primer consejo a tener en cuenta es la elección de madera que se convertirá en ascuas: una "leña buena, seca y que tenga fuerza" sostiene Toni, el asador profesional que hace que a todos se nos haga la boca agua tras ver el churrasco en la pantalla. Además, hay que darle el trato adecuado a la materia prima, cuya calidad no destacamos porque —de antemano— ya queda claro que es óptima. Unas cinco horas sobre las ascuas: en el caso del pescado, con sal (no necesita nada más); para la carne, hidratándola con chimichurri para que se impregne de todo su sabor. El resultado de la cata: un bocado "salado, huele a humo, pero sobre todo a campo, a animal que ha comido rico (como yo ahora)", dictamina Vázquez poniendo en práctica todo lo aprendido de los jueces con los que se ha codeado en Bake Off, famosos al horno. Si algo ha quedado claro, es que la paciencia es fundamental en la vida de los correntinos, tanto a la hora de la pesca como a la espera para que el asado esté listo, lo que convierte estas prácticas en actos sociales donde la música no cesa. No en vano, recibir una invitación a un asado es la máxima expresión de afecto y bienvenida que te puede hacer un argentino.