Desierto de sal infinito y La Quebrada en Argentina: Paula Vázquez se empapa de belleza en 'Más allá del fin del mundo'

En el viaje que propone Hasta el fin del mundo no solo cumplen sueños los concursantes, también lo hace todo el equipo del programa con Paula Vázquez a la cabeza. En este nuevo episodio, en el que dejan Bolivia para dirigirse a Argentina, la primera parada es el desierto de sal más grande del mundo... ¡con 12.000 kilómetros cuadrados! "En este viaje se me están cumpliendo muchos sueños", afirma la presentadora mientras pisa un suelo agrietado digno de ver.

Es el Salar de Uyuni, en Bolivia. Está cubierto de una gran capa de sal, pero debajo está el agua del mar. "Nos podemos caer en cualquier momento", le dice Paula Vázquez a Álex, el guía de aventuras que les está mostrando la zona. "Sí", responde él, aunque "tenemos referencias de hasta dónde podemos acercarnos", la tranquiliza.

El guía les explica cuál ha sido el proceso natural para que quede una estampa de este tipo. "Antiguamente, todo esto estaba lleno de agua del mar. Cuando se produce un choque de placas arquitectónicas, el nivel del agua fue bajando, y como esta parte era la más profunda, han quedado partículas del agua del mar y ha creado una capa bastante gruesa de sal en este sector de aquí". Durante varios meses del año, entre enero y mayo, toda esta zona se vuelve a llenar de agua.

Siguiente parada: Argentina Cuando cruzan la frontera hacia Argentina, llegan a la provincia de Jujuy. Desde ahí, cogen un tren solar que se puso en marcha el año pasado y que atraviesa unas vías que estaban inutilizadas desde hace más de 30 años. Este tren recorre la zona de La Quebrada, que está declarada Patrimonio de la Humanidad Cultural y Natural de la Unesco, y que incluye a pueblos como Tumbaya, Purmamarca, Tilcara y Maimará. Paula Vázquez y todo el equipo se bajan en Purmamarca, un municipio que está a los pies del Cerro de los Siete Colores, un libro geológico visual espectacular que cuenta la historia de la tierra porque estos sedimentos pertenecen a épocas pasadas de lagunas, ríos mares, incluso hay sedimentos volcánicos. Es, sin duda, una zona para visitar y disfrutar. Además, este pueblo en el norte de Argentina tiene un mercado tradicional en el que se conservan los oficios más ancestrales y se venden piezas de lana de llama o de oveja, típicas de allí, y que están hechas completamente a mano. En este viaje y para conocer muy de cerca la cultura de la zona, visitan también una granja de llamas. Santos y Meli les cuentan cómo crían a estos animales, y cómo es el proceso de esquilarlos y luego trabajar la materia prima. La llama se esquila cada dos años, y la manipulación de la lana es completamente a mano.

Desconexión en Tilcara Asunción es tejedora en Tilcara. Lleva toda la vida practicando un oficio que adora. "Puedo tejer doce horas y soy feliz", cuenta. Paula encuentra a Asunción haciendo un guiso en el fuego, al aire libre porque así, asegura, se gasta menos leña. Está haciendo un plato de quinoa con "charqui" que es carne salada y seca, típica de la zona. "Estas comidas son muy buenas para el trabajo", le cuenta. Además, ha preparado también una bebida común en la zona, con alto valor nutritivo. "La ulpada es una bebida hecha con harina de maíz, pero ya cocido. Es dulce, es como un jugo", afirma. “Si de algo me ha servido esta ruta es para darme cuenta que me tengo que desconectar para poder conectarme“ Esta mujer es una persona muy conocida en su pueblo. Conserva y cuida la tierra, los animales y las plantas que tiene a su alrededor y se afana en pedir respeto para la Pachamama. "La tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la tierra". En esta conversación, Paula Vázquez también reflexiona sobre la importancia de la desconexión. "Si de algo me ha servido esta ruta es para darme cuenta de que, de vez en cuando, me tengo que desconectar para poder conectarme", le confiesa la presentadora a Asunción. Esta mujer de Tilcara, experta tejedora, les enseña también a todo el equipo una técnica de tejer, sostenida en un árbol, "que ya se está perdiendo acá", pero que permite conectar muy de cerca con el poderío de la naturaleza.

Peña 'chuspita' El equipo termina el recorrido por esta provincia argentina llena de tradiciones y secretos, acercándose también al mundo de la costura. Paula Vázquez se encuentra con Bautista, un diseñador de disfraces, que ha elaborado su propio traje de diablo. A este joven le enseño a coser su madre, aunque la tradición familiar viene de generaciones anteriores, de su bisabuela. Bautista, Paula y el equipo terminan la jornada en la Peña 'La Chuspita', un establecimiento tradicional y emblemático que ayuda a preservar y difundir el valioso legado musical de la región. De hecho, en el escenario vemos al fundador de la peña, a 'Chuspita', junto a su hermano y otra mujer música desempeñando canciones que son seña de identidad en esta zona norte de Argentina.