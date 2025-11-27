'Más allá del fin del mundo' en Perú: El recorrido de Paula Vázquez por Ica, Tacama y el oasis de Huacachina

El viaje de Paula Vázquez continúa en un nuevo episodio de Más allá del fin del mundo, y esta vez la presentadora se lanza a descubrir la costa peruana a través de una ruta paralela a la de los concursantes. Mientras ellos avanzan hacia su siguiente punto de encuentro, Paula aprovecha para sumergirse en algunos de los enclaves más vibrantes y sorprendentes del país de los incas, desde mercados repletos de vida hasta bodegas centenarias y un desierto que la deja sin aliento.

Recorrido ecléctico por el Mercado Arenal de Ica La aventura arranca en el Mercado Arenal, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad de Ica. Entre tuk-tuks, puestos abarrotados y una mezcla de olores que va desde jabones hasta carne fresca, Paula atraviesa uno de los mercados más eclécticos del país. En plena marea humana, la presentadora queda atrapada por el inconfundible pregón de Inés, una vendedora que anuncia plátanos de seda y papayas con un megáfono que resuena por todo el recinto. La escena se convierte en uno de los momentos más divertidos del capítulo, con Paula probando frutas, improvisando con el altavoz y contagiándose de la energía del mercado. Paula también se adentra en la pescadería, donde descubre el "chilcano", un caldo tradicional elaborado con cabeza de pescado que los vendedores preparan desde las cuatro y media de la mañana. La sorpresa llega al encontrar percebes peruanos "mejores que los de España", asegura uno de los pescaderos. La ruta culinaria termina en la carnicería, donde Paula se fascina con la gallina criolla y los productos que encuentra en cada esquina.

Tacama: historia viva en la bodega más antigua de Sudamérica El viaje continúa en Tacama, la bodega más antigua de Sudamérica, fundada en 1540. Allí, Paula conoce a Leslie, quien le muestra prensas centenarias de huarango, explica el origen del pisco y revela los secretos del característico color rosado de la hacienda. La presentadora visita la capilla histórica, dañada por el terremoto de 2007 y posteriormente restaurada, y descubre la parra más longeva del recinto: una vid albilla de 133 años, de la que se elabora el exclusivo "Pisco Parra Centenaria". La experiencia culmina con una cata guiada por Armando, administrador del campo, que lleva a Paula a una cava subterránea a siete metros bajo tierra. Allí prueba vinos premiados y distintos tipos de pisco en una sesión que mezcla técnica, humor y descubrimientos.