Cenicienta, un cuento que trasciende generaciones

'Había una vez una hermosa joven llamada Cenicienta que vivía con su cruel madrastra y sus dos hermanastras, que la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa. Un día, conoció en una fiesta palaciega a un príncipe del cual se enamoró...' El cuento de Cenicienta es universalmente conocido, aunque no tanto su origen, del que hay numerosas versiones y todas podrían ser ciertas, aunque la procedencia que cobra más fuerza es la de un relato chino del siglo VIII.

El cuento se popularizó para nuevas generaciones, gracias a figuras como el escritor francés Charles Perrault, los hermanos Grimm y Walt Disney. Precisamente, desde el éxito de la película de animación de la factoría, que se estrenó en 1950, la Cenicienta ha sido recreada de muchas formas, tanto para cine, televisión, ópera y teatro. Uno de los musicales más emblemáticos de Broadway es el de 'Cenicienta de Rodgers & Hammerstein', una versión moderna del cuento clásico de hadas, que acoge durante estos días el Teatro Coliseum de Madrid, bajo la dirección de Anthony Van Laast, y con el sello de Stage Entertainment. Arturo Martín recibe la visita de dos de sus protagonistas: la cantante y actriz, Paule Mallagarai, en el papel de Cecinienta; y Mayca Teba, una de las pocas sopranos crossover de España, como hada madrina del musical.

En los siguientes minutos de programa, repasamos con Mara Peterssen los acontemientos y sonidos más importantes ocurridos en 1952, como el desarrollo de la primera vacuna contra la poliomielitis o el estreno en los cines de 'El hombre tranquilo', de John Ford. Lucía Sancho nos lleva hasta el Movistar Arena, y no para asistir a un concierto, sino para conocer la historia de uno de los recintos multiusos con más actividad del mundo. Todo un templo del deporte y de los grandes eventos musicales que, curiosamente, comenzó siendo una plaza de toros.

Con Pastora Vega entramos en la sala de cine para recordar 'Cantando bajo la lluvia', uno de los musicales más icónicos, dirigido por Gene Kelly y Stanley Donen. En su historia mínima, David Zurdo se remonta al nacimiento de la cena congelada, también conocida como 'TV Dinner'; y con JPelirrojo bailamos los temas de la primera lista oficial de venta de singles, surgida en Reino Unido en 1952.