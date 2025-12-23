'Poldark': una traición, dos amores y un gran villano en esta aclamada serie histórica

Amor, traición, venganza. Estas podrían ser las tres palabras que definieran la nueva serie que se ha sumado al catálogo de RTVE Play. Protagonizada por Aidan Turner, la aclamada ficción histórica producida por la BBC hará que vuelvas a enamorarte. Tras un primer pase en la plataforma, donde se convirtió en la serie internacional más vista de 2021, vuelve a estar disponible gratis y online, pero, ¿aún no sabes si empezar a verla? ¡Te contamos las claves de esta serie histórica basada en las novelas de Winston Graham!

El amor idealizado vs contra el amor real Como no puede faltar en una buena novela, el amor está presente a lo largo de los ocho primeros capítulos de la serie. La historia arranca con un Ross Poldark enamorado de Elisabeth, pero al volver de la guerra y visitar a su familia encuentra a su novia prometida con su primo Francis. El joven, recién llegado de Estados Unidos, ve cómo la mujer a la que ama se casa con otro sin él poder hacer nada. Las miradas, sonrisas y halagos que se dedican en los encuentros entre ellos en los bailes de la alta sociedad de Cornualles dejan ver que siguen enamorados, pero su amor es imposible. Ross y Elisabeth bailan en un capítulo de Poldark A la vez, Ross contrata a una joven muchacha para trabajar en Nampara como criada: Demelza, a la que ha salvado en la calle de una paliza. Con el tiempo, la relación entre ella y su amo se va estrechando hasta el punto de llegar a algo más que una amistad. Con el avance de los capítulos se ve como Demelza se siente atraída por Ross, que también tiene sentimientos hacia su criada. Un amor que va creciendo poco a poco, hasta hacerse oficial, y que no gusta demasiado entre la sociedad, pero, ¿a quién ama de verdad el capitán Poldark? ¿A Elisabeth o a Demelza? Ross Poldark y Demelza se besan

Una traición familiar Desde que Ross descubre que Francis y está prometido con Elisabeth y Francis nota la atracción que hay entre su pariente y su esposa, se crea una gran rivalidad entre los dos herederos de la familia Poldark. Los dos primos son totalmente diferentes. Mientras que Francis es más autoritario con Elisabeth y su hermana Verity, y no tiene la firmeza suficiente para levantar su mina, Ross es más compresivo con Demelza y su prima, a la que ayuda a encontrarse con un hombre al que acaba de conocer, y ha sido capaz de volver a abrir la antigua mina que su padre le dejó al morir. Aunque la relación entre Francis y Ross tiene idas y venidas, una traición familiar hace desembocar que Francis falle a su primo. Esto hace que los negocios secretos que el capitán Poldark tenía fracasen en beneficio de Warleggan. cropper