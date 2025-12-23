¿Quién es quién en 'Poldark'? La guía definitiva de los personajes para no perderte en la serie

Poldark ya está disponible en RTVE Play. La historia de los Poldark, Warleggan, Enys y los habitantes de Soul llega a su fin. Pero, ¿quién es quién? La tercera temporada trae nuevos personajes en los episodios de la serie. Un poco más oscura por la gran rivalidad de Ross Poldark y George Warleggan, pero con la misma esencia de siempre, los nuevos capítulos incorporan nuevos intérpretes con nuevas historias de amor imposibles. Además, el matrimonio de Ross y Demelza seguirá en jaque por la aparición de una tercera persona ¿Quieres saber cuál es el reparto? ¡Te contamos quiénes son todos los nuevos personajes con la guía definitiva para no perderte las últimas temporadas!

Pero cuidado, si no has visto la serie, esta noticia puede contener spoiler.

Ross Poldark (Aidan Turner) Tras volver de la guerra después de tres años Ross Poldark esperaba reencontrarse con su amor de juventud, Elisabeth, que le había dado por muerto y comprometido con su primo Francis, con el que nace una gran hostilidad. El joven tiene que empezar una vida de cero con la ruinosa herencia que le había dejado su padre recién fallecido: Nampara, algunas tierras más y las minas de While Leisure y While Grace. En su intento por levantar una de las minas, conoce a Demelza, de la que termina enamorado y formando una familia. Tras reconciliarse con su primo, un fatídico accidente hace que Ross cometa un error tras enterarse de que George Warleggan, su enemigo desde tiempos del colegio, será el nuevo señor de Trenwith. Aumenta así una rivalidad ya conocida por todos cuando el banquero intenta hacerse con todo lo que Poldark tiene. Ross Poldark (Aidan Turner)

Demelza Carne (Eleanor Tomlinson) Demelza Carne era una joven de trece años a la que Ross Poldark contrata como sirvienta. Entre ellos empieza a haber más que una amistad, y terminan formando una familia, pasando a ser la señora de Nampara. Involucrada con todo lo relacionado con el pueblo, a diferencia de su marido, le gustan los bailes de la alta sociedad. La relación que Ross tuvo con Elisabeth en el pasado siempre le ha hecho dudar de su verdadero amor, pero tras los hechos de la segunda temporada, parece haber recuperado la confianza en su marido. Claro, que también aparecerá un nuevo hombre en su vida, Hugh Armitage, que hará tambalear los cimientos del matrimonio Poldark. Demelza Carne (Eleanor Tomlinson)

George Warleggan (Jack Farthing) George Warleggan es el gran villano de la serie. Un banquero despiadado, nieto de un herrero, que ha llegado al poder arruinando a los más débiles y quedándose con sus propiedades. Su gran enemistad con Ross Poldark hará que no pare hasta hacerse con todo lo que le pertenece. Pero por el camino habrá otros que paguen de su maldad. George Warleggan (Jack Farthing)

Elisabeth Chrynoweth (Heida Reed) Elisabeth Chynoweth era el amor de juventud de Ross antes de partir a la guerra. Casada con el primo de este, Francis y con el que tiene un hijo, Geoffry Charles, nunca ha estado segura de dejar de querer al Poldark de Nampara. Un terrible hecho en la segunda temporada hace que su vida sea totalmente distinta, y George Warleggan, que siempre ha estado enamorado de ella, sea el nuevo señor de Trenwith. Esto hace que la buena relación que siempre ha tenido con Ross cambie para siempre. Elisabeth Chrynoweth (Heida Reed)

Geoffrey Charles Poldark (Harry Marcus) Geoffrey Charles es el hijo de Francis y Elisabeth. Muy parecido a su padre, no soporta que George sea el nuevo señor de su casa, por lo que en algunos momentos recurre a su tío Ross para pedirle ayuda. Es así como conoce a Drake, el hermano de Demelza, y con el que empezará una bonita amistad. Geoffrey Charles Poldark (Harry Marcus)

Drake Carne (Harry Richardson) Es el hermano más pequeño de Demelza. Tras la muerte de su padre, Drake se traslada hasta Nampara con su hermano Tom, donde empiezan una nueva familia. Es cuando conoce a Geoffrey Charles y su institutriz, Marwenna, de la que queda perdidamente enamorado. La complicidad entre ellos se nota en seguida, pero el joven Carne verá sus sueños truncados por culpa de George. Drake Carne (Harry Richardson)

Marwenna Chynoweth (Ellise Chappell) Marwenna es la prima de Elisabeth a la que Warleggan contrata como institutriz de Geoffrey Charles. La joven Chynoweth se traslada hasta Trenwith, y en uno de los paseos con el joven Poldark conoce a Drake Carne, del que no puede evitar enamorarse. Un amor imposible marcado por la rivalidad de George y Ross, y el banquero, cuando se entera de esta relación, tiene otros planes para ella con el reverendo Osborne. Marwenna Chynoweth (Ellise Chappell)

Reverendo Osborne (Christian Brassington) Reverendo Osborne (Christian Brassington) El reverendo Osborne es un Whitworth, una importante casa de Cornualles con la que Warleggan quería hacer negocios. El extraño hombre busca una segunda esposa para que cuide a sus hijas, y se fija en Marwenna, interponiéndose en el amor de Drake con la joven Chynoweth. Sus actos harán que no sepas a quién odias más, a George o a él.

Tía Agatha (Caroline Blakiston) La tía Agatha ha vivido toda su vida en Trenwith. Es la tía abuela de Ross, Francis y Verity. Con amplios conocimientos sobre la familia Poldark gracias a sus casi 100 años, confía en las cartas y las supersticiones. Además, es la única que sabe el secreto de Elisabeth y Ross. Este personaje, uno de los más queridos, hará frente al gran villano de la serie, George, en la tercera temporada. Tía Agatha (Caroline Blakiston)

Dr Dwight Enys (Luke Norris) Dr Dwight Enys (Luke Norris) El doctor Dwight Enys es el médico que cosió la herida que Ross tiene en la cara durante la guerra. Llega a Cornualles al poco de llegar Poldark para estudiar las enfermedades de los mineros, pero finalmente se queda para convertirse en un respetado y conocido médico. Es así como conoce a la joven Penvenen, una rica heredera de la que se enamora y con la que vivirá un amor ¿imposible?

Caroline Penvenen (Gabriella Wilde) Caroline Penvenen es una joven huérfana, heredera de los bienes de su tío Ray Penvenen. Tras conocer a Ross y Demelza, se enamora perdidamente del Doctor Enys, pero su tío tiene otros planes para ella. En la tercera temporada, ella no renuncia a su amor por Dwight, pero la pareja va a tener que superar muchos obstáculos y dificultades hasta encontrar la felicidad. Caroline Penvenen (Gabriella Wilde)

Hugh Armitage (Josh Whitehouse) Hugh Armitage fue rescatado por Ross cuando fue a buscar a Francia a Enys, y lo trae de nuevo a Cornualles. En los eventos de la alta sociedad conoce a Demelza, de la que se enamora. El joven insistirá a la mujer de Poldark, poniendo en peligro la relación de la pareja de Nampara. Hugh Armitage (Josh Whitehowuse)

Sam Carne (Tom York) Sam Carne es el hermano menor de Demelza. Tras fallecer su padre, el joven decide seguir sus pasos y hacerse metodista. Junto a Drake, se van a vivir cerca de Nampara, donde consigue atraer a una congregación de fieles. Se opone al amor de su hermano con Marwenna, pero finalmente cede. Sam Carne (Tom York)