La estación azul de los niños (LEAN) regala libros y aventuras a los niños del Hospital 12 de Octubre

Los Reyes Magos se han adelantado estas Navidades en el Hospital 12 de Octubre con una nutrida y variada biblioteca de libros y cuentos infantiles con la que todos los pequeños que están en el hospital madrileño puedan disfrutar de ellos. La estación azul de los niños. LEAN, el programa de radio para niños -y para todo aquel que recuerda haberlo sido- cumple 15 años y ha querido celebrarlo con este regalo lleno de historias, letras y aventuras. "Lo que queremos es que sirvan y ayuden; ese es nuestro objetivo", cuenta la directora del programa, Cristina Hermoso de Mendoza.

El color de la literatura infantil llega al 12 de Octubre El programa cultural y familiar de RNE continúa su labor solidaria y a favor del fomento de la lectura con esta nueva iniciativa. En esta ocasión, entre los numerosos ejemplares, que a partir de ahora se albergarán en la renovada planta de Pediatría del hospital, hay títulos de literatura infantil y juvenil (desde bebés hasta adolescentes) y de todos los géneros: cómic, novelas, álbumes ilustrados o poemarios. En ocasiones anteriores, LEAN ya llevó libros y cuentos a campamentos de refugiados saharauis o la UCI pediátrica del Hospital Ramón y Cajal (Madrid). La directora de LEAN, Cristina Hermoso de Mendoza, junto a sanitarias del Hospital 12 de Octubre. RNE

Los libros, una ayuda para sanar Durante la visita, Hermoso de Mendoza recorrió los distintos espacios del centro, como el aula hospitalaria, donde pudo hablar con algunos de los pequeños. También pudo intercambiaron impresiones con el personal médico; desde enfermeras hasta responsables de la Unidad de Adolescentes de Psiquiatría. Todos ellos han coincidido en que cada libro se convierte en una ventana a otros mundos, capaz de transformar los pasillos del hospital en escenarios de fantasía y esperanza. Con este gesto, LEAN refuerza su compromiso con la cultura infantil y con el bienestar emocional de los más pequeños en momentos difíciles. Una poderosa vía de escape y evasión para los pequeños que les ayuda a gestionar emociones e, incluso, superar duelos, porque verse reflejado en historias y relatos puede ser el primer paso para sanar heridas. Además, el personal sanitario celebra que los libros sean una fantástica alternativa frente al abuso de las pantallas.