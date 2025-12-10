'LEAN': 15 años jugando a la radio
- La estación azul de los niños: LEAN cumple 15 años como el programa decano y cultural para toda la familia
- Supone el primer contacto con el medio radiofónico para miles y miles de niñas y niños
Decenas de miles de familias comienzan el sábado jugando a la radio. A las 9.30 h en Radio 5 arranca la magia: cuentos, concursos, canciones… Media hora en la que se palpa el cariño hacia los más pequeños, hacia la radio y la cultura. Es lo que ocurre cada semana, desde hace 15 años, en LEAN (La estación azul de los niños), un programa cultural para todos los públicos donde los más pequeños son escuchados.
En sus ondas se respira un aire familiar y cómplice. "Nos encanta unir generaciones", subraya su directora, Cristina Hermoso de Mendoza. Los adultos conectan con su niño interior mientras los pequeños de la casa dejan mensajes llenos de afecto y espontaneidad.
En LEAN, leemos historias maravillosas, regalamos cuentos, disfrutamos de la música y recibimos a pasajeros de honor. Desde escritores, actores y músicos hasta cuentacuentos pasando por Premios Nobel o Premios Andersen, e incluso entrenadores de fútbol. Todos ellos han estado presentes en nuestros micrófonos.
A lo largo de estas 15 temporadas, en La estación azul de los niños sentimos que hemos formado una pequeña gran familia de "pasajeros". Una familia que siempre tiene las puertas abiertas y que se va renovando de manera natural a medida que los niños van creciendo.
LEAN, un programa con mucho recorrido
Nacido en 2011 de la mano de Cristina Hermoso de Mendoza, LEAN se ha convertido en uno de los programas más premiados de Radio Nacional. "Es importante inculcar a los más pequeños la curiosidad, las ganas de aprender, la costumbre de hacerse preguntas, así como el hábito de escuchar a otros, el derecho a expresarse y el cultivo de la sensibilidad y la empatía", explica.
Y todos los sábados, durante su horario de emisión de 09.35 a 10.00 horas en Radio 5, o también en cualquier otro momento y lugar a través de la aplicación de RNE Audio, es posible hacerlo. "Tenemos más de 600 podcasts disponibles para escuchar cuando se pueda. Hay colegios que los ponen en sus clases y familias expatriadas que los usan para que sus hijos aprendan o perfeccionen el idioma", cuenta su directora. También nos escuchan desde América Latina.
Con respecto a este aniversario, nos hace mucha ilusión. La intención es disfrutar —y hacer disfrutar—. "Queremos continuar con nuestras acciones solidarias y acercar el programa a los que más lo necesitan. Además, nos gustaría recibir a los niños en la radio, porque el contacto con ellos es muy importante. Nos colamos en los recuerdos bonitos de su infancia, y eso no tiene precio", subraya Hermoso de Mendoza. ¡Queda mucha temporada por delante!