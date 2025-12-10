'LEAN': 15 años jugando a la radio

Decenas de miles de familias comienzan el sábado jugando a la radio. A las 9.30 h en Radio 5 arranca la magia: cuentos, concursos, canciones… Media hora en la que se palpa el cariño hacia los más pequeños, hacia la radio y la cultura. Es lo que ocurre cada semana, desde hace 15 años, en LEAN (La estación azul de los niños), un programa cultural para todos los públicos donde los más pequeños son escuchados.

En sus ondas se respira un aire familiar y cómplice. "Nos encanta unir generaciones", subraya su directora, Cristina Hermoso de Mendoza. Los adultos conectan con su niño interior mientras los pequeños de la casa dejan mensajes llenos de afecto y espontaneidad.

En LEAN, leemos historias maravillosas, regalamos cuentos, disfrutamos de la música y recibimos a pasajeros de honor. Desde escritores, actores y músicos hasta cuentacuentos pasando por Premios Nobel o Premios Andersen, e incluso entrenadores de fútbol. Todos ellos han estado presentes en nuestros micrófonos.

A lo largo de estas 15 temporadas, en La estación azul de los niños sentimos que hemos formado una pequeña gran familia de "pasajeros". Una familia que siempre tiene las puertas abiertas y que se va renovando de manera natural a medida que los niños van creciendo.