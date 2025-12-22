Dash, el otro gran amor de la reina Victoria de Inglaterra

Alberto fue el hombre de la vida de Victoria. Ambos se casaron enamorados, pero el príncipe no fue el único amor de la reina. Durante la primera temporada siempre hemos visto a la joven monarca acompañada de Dash. Se trata de su mascota, un perrito de la que ha tenido que despedirse en la segunda temporada que ya está disponible en RTVE Play. Este perro nos ha conquistado a todos, pero no fue el único animal de compañía en Buckingham Palace. Os contamos quiénes eran Dash, Islay y Eos, los caninos que hemos podido ver en Victoria.

Dash, el gran amor de Victoria Nos ha sacado una sonrisa en cada capítulo de Victoria en el que ha aparecido, y a la reina se la sacaba todos los días. Dash fue un King Charles Spaniel que acompañó a la monarca en su estancia en Kensington. Dash, el perro de la reina Victoria de Inglaterra. Como Victoria le cuenta a Alberto en la serie, Dash era su único amigo, pues su madre y Sir John Conroy tenían a la princesa muy protegida y apenas tenía contacto con otras personas fuera de la casa. Este perruno se convirtió así en su gran amor desde que tenía 13 años. La joven Victoria con su amigo Dash Ella misma se encargaba de sus cuidados, e incluso después de su coronación la reina se encargó de bañar a la mascota. Era uno más de la familia real, comía con ellos y fue retratado en varias ocasiones, ya que Victoria no se separaba de él. Fue su gran cómplice hasta que en 1840 falleció a la edad de nueve años. Victoria quedó devastada tras la muerte de su querido Dash, como muestra la segunda temporada de la serie. El perro de aguas fue enterrado en Windsor con un epitafio que decía: “Su apego fue sin egoísmo, Su alegría sin malicia, Su fidelidad sin engaño. LECTOR, si quiere vivir amado y morir arrepentido, aproveche el ejemplo de DASH”. Victoria en la serie con su perro Dash

Islay, el favorito de la reina Pero si en la segunda temporada hemos despedido a Dash, también hemos dado la bienvenida a Islay. Este Yorkshire Terrier fue amaestrado por la propia reina y se convirtió en el favorito de Victoria hasta su prematura muerte a los cinco años. Islay con los príncipes Victoria y Alberto Eduardo