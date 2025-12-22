'Victoria': 7 curiosidades de la reina de Reino Unido para descubrir con la serie

La serie Victoria ya está disponible en RTVE Play. La ficción sobre la reina que cambió el rumbo de Reino Unido muestra parte de su historia en las tres temporadas que puedes disfrutar en la plataforma, tanto en español como en versión original. Su reinado duró 63 años y 216 días, el segundo más largo después del Isabel II, desde 1937 hasta 1901, cuando falleció a los 81 años. En cambio, la producción inglesa termina en 1951, con la Gran Exposición que se celebró en Londres en ese año.

La ficción nos deja mucho por conocer de ella, pero, ¿qué podemos aprender de la reina Victoria en tres temporadas y un capítulo especial de Navidad? ¡Hacemos un repaso de las curiosidades que nos muestra la serie!

¿Cuál era la altura de la reina? Cuando Victoria hereda la corona de Inglaterra tiene tan solo 18 años recién cumplidos. Era una joven menuda que llamaba la atención por su corta altura. En los primeros capítulos de la serie Victoria puede verse cómo todos tienen algo que decir siempre sobre su pequeño tamaño, pero, ¿cuánto medía la reina? ¿Realmente era tan bajita? “Oficialmente”, y según un estudio realizado por su ropa interior, se calcula que podría medir alrededor de los 152 centímetros. La actriz encargada de dar vida a Victoria es Jenna Coleman

Convirtió el Palacio de Buckingham en la residencia real Buckingham no fue siempre un Palacio. Cuando la construcción llegó a la familia real en la época de Jorge III era simplemente una casa, pero que se remodeló para convertirla en un auténtico palacio. Las obras se extendieron tanto en el tiempo que nadie pudo habitarlo hasta que la joven reina Victoria decidió trasladarse allí. Victoria quería huir de Kensington y todo lo que había vivido allí, escogiendo Buckingham para vivir en él. Fue así como el Palacio, que por entonces no tenía el mismo aspecto que en la actualidad, se convirtió en la residencia de todos los monarcas de Inglaterra.

Ella pidió matrimonio al príncipe Alberto Victoria no quería casarse, pero la llegada de su primo hermano Alberto cambió todos sus planes. La joven reina se enamoró del Coburgo, al igual que él de ella, pero tuvo que esperar a que fuera ella quien le pidiera matrimonio, ya que ella era la Jefa de Estado. La feliz pareja se casó un 10 de febrero de 1840, y aunque tuvieron muchas diferencias siempre mostraron el amor que se profesaban. La gran boda real de Victoria con el príncipe Alberto

Un vestido de novia que puso de moda En la primera temporada, Victoria tiene que preparar todo para su boda con el príncipe Alberto. Cuando sus damas le preguntan sobre el color de su vestido, ella responde que será el blanco, ante la sorpresa de las presentes en la sala, y es que este color era algo bastante inusual en su época. La reina Victoria no fue la primera en llevar el blanco al altar, pero su elección marcó una tendencia, ya que todas las novias del mundo quisieron imitar a la monarca, hasta la actualidad, que es el color por excelencia para este evento. También llama la atención que en su ceremonia de boda no llevó una corona, sino una diadema de flores que, desde entonces, han lucido todas las novias reales de Inglaterra. El vestido de la reina Victoria en la serie

No le gustaba estar embarazada y tuvo depresión postparto Desde los primeros capítulos de la temporada se ve el miedo que tiene Victoria a quedarse embarazada, pues no quería morir en el parto como Carlota. En cambio, se queda embarazada nada más casarse con Alberto. Este estado no le gustaba nada a la reina, ya que se sentía sobreprotegida e incómoda con su cuerpo. Además, como se puede ver en la segunda tanda de episodios de la serie, la reina sufre depresión postparto. Al principio no le gustaba estar con los pequeños, pero con el tiempo, y todos los embarazos que tuvo, supo ser una gran madre de 9 hijos, como muestra la tercera temporada, preocupándose por la educación y cuidados de Vicky y Bertie. Otro dato curioso es que, la llamaron la ‘abuela de Europa’, pues muchos de sus 42 nietos lograron sentarse en tronos del continente, como la reina Victoria Eugenia, que contrajo matrimonio con Alfonso XIII. En la actualidad, aún hay descendientes suyos en las casas reales europeas, como Isabel II o Felipe VI. La familia de Alberto y Victoria junto al árbol de Navidad

Tenía un diario y se interesaba por todas las disciplinas del arte y la cultura En numerosas ocasiones se ve a la reina escribiendo en una libreta, y es que Victoria tenía un diario en el que apuntaba cómo se sentía y todo lo que le ocurría. Estos diarios han estado cuidados y gracias a ellos ahora conocemos sus aspectos más íntimos. Además, Alberto le contagió su interés por el arte, la cultura y la ciencia. Durante su reinado, el país creció hacia el progreso gracias, entre otras cosas a la incorporación del ferrocarril, y en 1951 tuvo lugar la primera Gran Exposición, patrocinada por el príncipe.