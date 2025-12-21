Estos son los estrenos de RTVE Play de la semana del 22 al 28 de diciembre

La Navidad se vive también en RTVE Play. No te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos de la plataforma ni su cuidada selección de cine, especialmente pensada para estas fechas mágicas. Esta semana, Open Play se concentra en dos días, lunes y martes, y vuelve una semana más arrancando de forma muy especial con el Sorteo de la Lotería de Navidad, acompañado de un especial de Open Play con Ángela, Lara y Taka para vivir uno de los días más esperados del año.

La plataforma de streaming y vídeo bajo demanda trae también esta semana nuevas entregas de Está el horno para bollos, Adolescentes y Exceso de equipaje, y para cerrar la semana, Al cielo con ella. Además, el catálogo de cine se llena de auténticas joyas del cine español e internacional. Coincidiendo con estas fechas, RTVE Play suma numerosos estrenos para que puedas disfrutar de las fiestas en casa con el mejor cine.

Open Play (de lunes 22 a martes 23 de diciembre) Una nueva forma de entender el entretenimiento que combina lo mejor de la televisión, el pódcast y el streaming. Una ventana de contenido nativo digital que esta semana de Navidad emite en directo de lunes a martes en RTVE Play a partir de las 18:30 horas, capitaneada por Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez. Además, este lunes 22 de diciembre, por la mañana, a partir de las 09:00 horas, Opeen Play ofrece en directo el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad para vivirlo de una forma diferente. Open Play Open Play 18/12/2025 Nos colamos en la presentación de las nuevas canciones del Benidorm Fest 2026. En el Open News de hoy repasamos algunas de las noticias del día, co... Ver ahora Open Play arranca con algunos de los nombres más consolidados del entretenimiento en España como Héctor de Miguel, Ignatius Farray o Miguel Maldonado, con podcasters experimentados como Tomás Fuentes, las Señoras con Visón, Luis Fabra o Marcos Mas y con nuevos valores como Raquel Hervás, Miguel Campos, Irene Minovas o Marina Lobo.

Está el horno para bollos: Programa 4 de la temporada 3 (lunes 22 de diciembre) La periodista y comunicadora Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral presentan este videopodcast, un espacio donde las mujeres lesbianas y bisexuales puedan sentirse representadas, escuchadas y, sobre todo, celebradas. Las invitadas acuden esta temporada al programa para reflexionar sobre una amplia variedad de temas relevantes para la comunidad LGBTQ+, desde experiencias personales y relaciones, hasta cultura pop y denuncia social, siempre con el tono cercano y divertido que caracteriza a sus presentadoras. Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral no estarán solas. A lo largo de los episodios contaremos con invitadas que destacan en sus diversos campos profesionales y que son referentes para muchas mujeres. Está el horno para bollos Está el horno para bollos - Temporada 3 - Chelo García-Cortés, icono sin referentes Chelo García-Cortés se ha convertido, sin quererlo, en icono de varias generaciones. Hablamos con ella de su larga trayectoria vital y profesional.... Ver ahora La actriz Alba Flores será la invitada del cuarto programa. La actriz acaba de alzarse con el Premio Forqué al mejor documental por Flores para Antonio, el trabajo dedicado a su padre, fallecido en 1995.

Adolescentes: Programa 4 (martes 23 de diciembre) La Generación X creyó que estaba preparada para afrontar la adolescencia de sus hijos porque ya sabía de drogas, sexo, precariedad y transgresiones. Pero ahora, sus hijos tienen TikTok. Adolescentes es un espacio de diálogo y debate entre adolescentes y adultos sobre los temas que realmente les afectan. Sin tabúes, abordamos conversaciones que ya están ocurriendo en redes sociales, en la puerta del instituto, en reuniones de padres y madres o en las cenas familiares. En cada episodio reunimos tanto a familias anónimas como a figuras conocidas, con Carles Tamayo en la labor de presentador, aportando perspectivas que ayudan a entender cómo viven los jóvenes y cómo pueden acompañarlos mejor. Adolescentes Adolescentes - Programa 3 - Generación IA Tamayo investiga por qué cada vez más adolescentes recurren a la inteligencia artificial para hablar de su ansiedad, soledad o presión.... Ver ahora En el último programa se abordó el uso de la inteligencia artificial por parte de jóvenes cada vez más pequeños. Tamayo se adentró en una de las grandes preguntas de nuestro tiempo: ¿por qué cada vez más adolescentes recurren a la inteligencia artificial para hablar de sus problemas? ¿Ya no confían en un psicólogo, un amigo o sus padres? No te pierdas el programa en RTVE Play.

Exceso de equipaje: Programa 5 (miércoles 24 de diciembre) Inés Hernand recibe a los concursantes de Hasta el fin del mundo en este videopódcast que recrea una quedada entre amigos tras un gran viaje. Sentados en el sofá de Inés, las parejas de famosos reviven su aventura entre risas, complicidad y algo de picoteo. Los viajeros comparten cómo se prepararon para embarcarse en esta experiencia transformadora, recuerdan anécdotas inolvidables vividas durante el programa y, sobre todo, desvelan los momentos más divertidos y surrealistas que ocurrieron detrás de las cámaras. Exceso de equipaje Exceso de equipaje - Programa 4 - NIA y J Kbello El dúo artístico de 'Hasta el fin del mundo', NIA y J Kbello, visita el salón de 'Exceso de equipaje', con Inés Hernand.... Ver ahora