Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 15 de diciembre de 2025
RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito ahora que ha llegado el frío, con el invierno a la vuelta de la esquina y la Navidad. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, balonmano, boxeo o tenis desde el lunes 15 al domingo 21 de diciembre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la Copa del Rey, con la llegada de los equipos que juegan la Supercopa de España, como el Real Madrid y su partido ante el Talavera de la Reina, que será el plato fuerte de esta semana. Hay mucho más, como los encuentros de Real Madrid y Barça en la Copa de la Reina este fin de semana, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 15 de diciembre
No hay directos programados
Martes 16 de diciembre
- 19:30 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 12: Grafometal La Rioja - Caja Rural Aula Valladolid.
- 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Tercera ronda: Eldense - Real Sociedad
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
Miércoles 17 de diciembre
- 18:30 horas. Premios. Gala del Comité Olímpico Español
- 19:00 horas. Ciclismo. Presentación de La Vuelta a España 2026
- 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Tercera ronda: Talavera de la Reina - Real Madrid
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
Jueves 18 de diciembre
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
Viernes 19 de diciembre
- 11:00 horas. Tenis. Campeonato de España. Semifinal
- 18:00 horas. Boxeo. Liga Iberdrola
- 19:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Jornada 12: Bàsquet Girona - UCAM Murcia.
Sábado 20 de diciembre
- 11:00 horas. Tenis. Campeonato de España. Final
- 11:00 horas. Fútbol Sala. Primera División Femenina Iberdrola. Jornada 11: Poio Pescamar - Futsi Atlético Navalcarnero
- 13:30 horas. Ciclocross. Copa del Mundo
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 7: Amiab Albacete - Amivel Reyes Gutiérrez
- 17:30 horas. Boxeo. Liga Iberdrola
- 18:00 horas. Fútbol Sala. Partido amistoso: Serbia - España
- 19:00 horas. Fútbol. Copa de la Reina. Octavos de Final: RCD Espanyol - Real Madrid CF
- 22:05 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Domingo 21 de diciembre
- 12:30 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 12: Spar Girona - Valencia Basket.
- 12:30 horas. Atletismo. Cross de Venta de Baños.
- 13:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 13: Rocasa Gran Canaria - Zonzamas Plus Car Lanzarote.
- 13:30 horas. Ciclocross. Copa del Mundo
- 18:30 horas. Fútbol. Copa de la Reina. Octavos de Final. Deportivo Alavés - FC Barcelona
- 22:05 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate