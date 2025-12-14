Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 15 de diciembre de 2025

RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito ahora que ha llegado el frío, con el invierno a la vuelta de la esquina y la Navidad. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, balonmano, boxeo o tenis desde el lunes 15 al domingo 21 de diciembre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la Copa del Rey, con la llegada de los equipos que juegan la Supercopa de España, como el Real Madrid y su partido ante el Talavera de la Reina, que será el plato fuerte de esta semana. Hay mucho más, como los encuentros de Real Madrid y Barça en la Copa de la Reina este fin de semana, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 15 de diciembre No hay directos programados

Martes 16 de diciembre 19:30 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 12: Grafometal La Rioja - Caja Rural Aula Valladolid.

21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Tercera ronda: Eldense - Real Sociedad

23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Miércoles 17 de diciembre 18:30 horas. Premios. Gala del Comité Olímpico Español

19:00 horas. Ciclismo. Presentación de La Vuelta a España 2026

21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Tercera ronda: Talavera de la Reina - Real Madrid

23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Jueves 18 de diciembre 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Viernes 19 de diciembre 11:00 horas. Tenis. Campeonato de España. Semifinal

18:00 horas. Boxeo. Liga Iberdrola

Liga Iberdrola 19:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Jornada 12: Bàsquet Girona - UCAM Murcia.

Sábado 20 de diciembre 11:00 horas. Tenis. Campeonato de España. Final

11:00 horas. Fútbol Sala. Primera División Femenina Iberdrola. Jornada 11: Poio Pescamar - Futsi Atlético Navalcarnero

13:30 horas. Ciclocross. Copa del Mundo

Copa del Mundo 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas . Superliga BSR España. Jornada 7: Amiab Albacete - Amivel Reyes Gutiérrez

17:30 horas. Boxeo. Liga Iberdrola

18:00 horas. Fútbol Sala. Partido amistoso: Serbia - España

19:00 horas. Fútbol. Copa de la Reina. Octavos de Final: RCD Espanyol - Real Madrid CF

22:05 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes

Estudio Estadio. Solo resúmenes 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate