Es ya una tradición a nivel mundial conectar en la mañana del 1 de enero con la capital austríaca para presenciar el famoso Concierto de Año Nuevo que ofrece la Orquesta Filarmónica de Viena desde la Sala Dorada del Musikverein. Una transmisión en directo que llega a través de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) a más de setenta países de todos los continentes y que tiene como protagonistas destacados a los integrantes de la familia Strauss: Johann padre e hijo, así como sus hermanos Josef y Eduard. Autores prolíficos, lograron establecer una marca distintiva con sus interpretaciones, de forma que en su época alcanzaron fama mundial en la incipiente industria de la música.

El fundador de la dinastía, Johan Strauss padre (1804-1849), ya realizó con su orquesta giras por Europa; un camino que seguiría su hijo Johan Strauss II (1825-1899), quien incluso visitó Estados Unidos con éxito clamoroso. Las danzas, en especial el vals, fueron la parte esencial de su música: Johan Strauss hijo llegó a ser conocido como el Rey del Vals y a él se deben páginas de este género tan populares como El Danubio Azul, Cuentos de los bosques de Viena, Rosas del sur o Sangre vienesa. Otros bailes como polcas, cuadrillas o mazurcas forman parte del amplio repertorio de los Strauss, al igual que numerosas marchas. Un campo que amplió finalmente Johan Strauss II cuando se adentró en el género de la opereta, donde realizó obras tan destacadas como El Murciélago o El barón gitano.

El documental "El imperio musical de los Strauss", con guion de Ana Vega Toscano y diseño sonoro de Mayca Aguilera, se acerca a esta saga con especial acento en su relación con España. El programa examina las partituras que compusieron para la casa real española, tanto la popular Marcha Española op 433 de Johann Strauss hijo, dedicada a la reina regente María Cristina, como las Dos Marchas de la Noble Guardia Real Española op 240 de Johan Strauss padre, recuperadas recientemente para el repertorio de la Unidad de Música de la Guardia Real.

También pone el foco sobre la inspiración española de muchas de sus piezas, como es el caso de la opereta El pañuelo de encaje de la reina, que tiene a Cervantes como protagonista en una disparatada visita a Portugal, y recoge la visión que de su música tuvo una gran figura de la música española de la época: Tomás Bretón, el autor de La verbena de la Paloma.

Ana Vega Toscano, pianista, musicóloga y guionista de este documental, interpreta parte de la música del programa. RNE

Intervienen los musicólogos Víctor Sánchez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y Enrique Mejías, documentalista del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE; el bibliotecario y divulgador Alessandro Pierozzi, director del programa Danza en armonía de Radio Clásica; el coronel Enrique Blasco Cebolla, miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y exdirector de la unidad de música de la Guardia Real; y el periodista y crítico musical Gonzalo Alonso, quien además evoca en primera persona el ambiente único del Concierto de Año Nuevo en Viena.

Documentos RNE se emite en la medianoche del domingo al lunes por Radio Nacional y Radio 5. También puede escucharse los domingos a las 16 h en Radio 5 y bajo demanda en la aplicación RNE Audio.