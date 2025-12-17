Carlos Latre, el inesperado aliado de Eduard Fernández para dar vida a Santiago Carrillo

Una vez más, el Late Xou con Marc Giró recibió a uno de los actores más queridos y respetados de nuestro cine y nuestro teatro: el actor Eduard Fernández. Era la primera vez que el barcelonés se sentaba en el sillón de los invitados del late night de Giró, en esta ocasión lo hacía para hablarnos de la adaptación de la novela de Javier Cercas para televisión, Anatomía de un instante. Una miniserie que disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: la transición democrática. Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso, pistola en mano, el 23-F. En ella, Fernández, que interpreta a Santiago Carrillo, comparte cartel con actores de la talla de Álvaro Morte (Aldolfo Suárez) y Manolo Solo (Sánchez Mellado).

Una serie de la que Fernández se mostró muy orgulloso en Late Xou: "Es muy buena, está todo muy bien. El arte está bien, la música es muy osada. Los actores estamos bien, muy bien, y eso pasa muy pocas veces". Y de la que destacó el valor didáctico de la misma: "Cuenta una parte de la historia de España que la gente no sabe y, realmente, creo que ha salido fantástico porque ha quedado muy dinámica".

Fernández, como pudimos ver en Marco, es todo un camaleón de la caracterización, siempre buscando resultar creíble sin caer en la caricatura de sus personajes, recurrió a un queridísimo profesional del humor para que le ayudase a interpretar al secretario general del Partido Comunista de España.

