Marta Sánchez se reencuentra con "un soldado del amor" 35 años después de su concierto en el Golfo
A pocas semanas de celebrar la Navidad, Marc Giró recibió por todo lo alto a la cantante madrileña Marta Sánchez para conmemorar los 40 años que la artista lleva sobre los escenarios. Una consolidada trayectoria que ha convertido a Sánchez en una de las cantantes españolas que más discos ha vendido: más de 10 millones de discos en todo el mundo. Para celebrar las cuatro décadas de carrera musical, tras casi 10 años sin publicar, "la reina del pop" ha editado una edición deluxe digital conmemorativa con 80 canciones que presentó en el late night de Giró. Como invitada principal de la velada, no se libró de bailar en el sketch del ascensor que, cada domingo, anuncia el plato fuerte del "Xou" de Giró. Además de la cantante, también se sentaron en el sillón de los invitados los actores Eduard Fernández y Oriol Pla (recientemente galardonado con un Emmy Internacional a mejor actor).
La invitada, que demostró ser toda una profesional de la iluminación de un plató, sorprendió con algunas de sus facetas personales más desconocidas hasta el momento, como su afición a los collages o la extraña técnica de bronceado con la que se sirve de un colador para hacerse pecas en el rostro. Pero, como lo que se trataba en la entrevista era repasar la trayectoria de la invitada, hubo un momento muy concreto de la carrera de Sánchez que Marc Giró no pudo evitar sacar a la palestra: aquel concierto del 24 de noviembre de 1995 que Olé Olé ofreció a la fragata Numancia en el Golfo Pérsico (y que podéis volver a rememorar en el archivo musical de RTVE). Y, para sorprenderla, Giró la reunió con uno de los soldados que presenciaron aquel espectáculo.
El reencuentro con "el soldado del amor"
Casi 30 años después, el equipo de guion de Late Xou consiguió localizar a Remigio Bernabé que, por aquel entonces, servía en la Marina como camarero de suboficiales. Para alegría y sorpresa de Sánchez, el exmarino aún conservaba una fotografía con la cantante de aquel día. Preguntado por cómo encajó el cuerpo de marineros la noticia del concierto de Olé Olé, Bernabé respondió: "Fue una alegría porque estábamos de moral muy baja y nos la subió mucho". "Tú te acordarás de que cuando acabaste el concierto hicimos hoy como un picnic", confesaba dirigiéndose a Sánchez. La cantante se acordaba del momento, pero sin ubicar muy bien a Bernabé, ya que fueron multitud de soldados los que en aquel momento estaban embarcados en la fragata.
