Estos son los estrenos de RTVE Play de la semana del 15 al 21 de diciembre

¡Toma nota! No te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos de RTVE Play ni su selección de cine. Disfruta de lunes a viernes de Open Play, que vuelve una semana más. La plataforma de streaming y vídeo bajo demanda trae también esta semana nuevas entregas de Está el horno para bollos, Adolescentes, Exceso de equipaje, Literal y, para acabar la semana, Al cielo con ella.

En el catálogo de cine podrás encontrar muchas joyas del cine español e internacional. Esta semana destacamos dos películas que acaban de llegar a la plataforma. Con El hijo de la novia, obra maestra de Campanella que estuvo a punto de llevarse un Oscar, recordamos al gran Héctor Alterio. Spectre, con Daniel Craig, es solo una de las entregas de la saga de James Bond disponibles en la plataforma. Esta es la agenda de lo que podrás ver en RTVE Play del lunes 15 al domingo 21 de noviembre.

Open Play (de lunes 15 a jueves 18 de diciembre) Una nueva forma de entender el entretenimiento que combina lo mejor de la televisión, el pódcast y el streaming. Una ventana de contenido nativo digital que emite en directo de lunes a jueves en RTVE Play a partir de las 18:30 horas. Lo capitanean Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez. Open Play Open Play - 11/12/2025 El día de hoy en Open Play empieza con la visita de la medallista olímpica Adi Iglesias que nos hablará de su carrera profesional. Después Patri Ca... Ver ahora Open Play arranca con algunos de los nombres más consolidados del entretenimiento en España como Héctor de Miguel, Ignatius Farray o Miguel Maldonado, con podcasters experimentados como Tomás Fuentes, las Señoras con Visón, Luis Fabra o Marcos Mas y con nuevos valores como Raquel Hervás, Miguel Campos, Irene Minovas o Marina Lobo.

Está el horno para bollos: Programa 3 de la temporada 3 (lunes 15 de diciembre) La periodista y comunicadora Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral presentan este videopodcast, un espacio donde las mujeres lesbianas y bisexuales puedan sentirse representadas, escuchadas y, sobre todo, celebradas. Las invitadas acuden esta temporada al programa para reflexionar sobre una amplia variedad de temas relevantes para la comunidad LGBTQ+, desde experiencias personales y relaciones, hasta cultura pop y denuncia social, siempre con el tono cercano y divertido que caracteriza a sus presentadoras. Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral no estarán solas. A lo largo de los episodios contaremos con invitadas que destacan en sus diversos campos profesionales y que son referentes para muchas mujeres. Está el horno para bollos Está el horno para bollos - Temporada 3 - Cómo ser 'Ironhuman' Bego Alday nos cuenta lo que supone a nivel físico, mental y económico el proyecto en el que está 100% implicada: 'Ironhuman'.... Ver ahora

Adolescentes: Programa 3 (martes 16 de diciembre) La Generación X creyó que estaba preparada para afrontar la adolescencia de sus hijos porque ya sabía de drogas, sexo, precariedad y transgresiones. Pero ahora, sus hijos tienen TikTok. Adolescentes es un espacio de diálogo y debate entre adolescentes y adultos sobre los temas que realmente les afectan. Sin tabúes, abordamos conversaciones que ya están ocurriendo en redes sociales, en la puerta del instituto, en reuniones de padres y madres o en las cenas familiares. En cada episodio reunimos tanto a familias anónimas como a figuras conocidas, con Carles Tamayo en la labor de presentador, aportando perspectivas que ayudan a entender cómo viven los jóvenes y cómo pueden acompañarlos mejor. Adolescentes Adolescentes - Programa 2 - El verano en que me enamoré del tóxico Tamayo indaga cómo los adolescentes viven el amor de hoy: entre redes, celos y ficciones que idealizan lo tóxico.... Ver ahora

Exceso de equipaje: Programa 4 (miércoles 17 de diciembre) Inés Hernand recibe a los concursantes de Hasta el fin del mundo en este videopodcast en el que, como cualquier quedada con amigos después de un gran viaje, las parejas de famosos se sentarán en el sofá de Inés para revivir su aventura. Con risas, complicidad, y picoteo mediante, los viajeros le contarán a su anfitriona cómo se han preparado para embarcarse en esta experiencia transformadora, así como anécdotas inolvidables que han vivido en el programa. Pero sobre todo nos descubrirán lo más divertido y surrealista que ha sucedido detrás de las cámaras. Exceso de equipaje Exceso de equipaje - Programa 3 - Alba Carrillo y Cristina Cifuentes Alba Carrillo y Cristina Cifuentes visitan el salón de Inés Hernand en 'Exceso de Equipaje'.... Ver ahora

Literal: Programa 18 (jueves 18 de diciembre) Literal, programa de análisis, divulgación y conversación presentado por Emilio Doménech (Nanísimo), divulgador con una sólida comunidad en redes gracias a su labor explicativa desde Estados Unidos. Combina datos contrastados, referencias culturales y testimonios personales, con una duración de 45 minutos por episodio. Literal se adentra en los temas que marcan la vida de millones de jóvenes: el precio de la vivienda, la salud mental, el auge del individualismo, la relación entre jóvenes y política, la precariedad laboral, la polarización digital, el turismo o las tensiones geopolíticas. Literal Literal - Programa 17 - ¿Estamos banalizando la neurodivergencia? Emilio, Alba y Albanta hablan con la psicóloga Claudia Pradas y con la influencer Noemí Navarro sobre la neurodivergencia en redes sociales.... Ver ahora

Al cielo con ella: Programa 12 (domingo 21 de diciembre) La cómica y escritora Henar Álvarez se sienta en el trono de Al cielo con ella, un espacio de entrevistas gamberro, irreverente, transgresor y reivindicativo al más puro estilo Henar. El escenario del programa será testigo del paso de invitadas e invitados populares con entrevistas cargadas de humor en las que se escucharán las voces de mujeres que tienen mucho que contar. Al cielo con ella Al cielo con ella - Al cielo con... Eduardo Casanova y Elena Anaya Henar repasa la nueva skin routine de moda: la de la vagina. Eduardo Casanova presenta la serie 'Silencio', que visibiliza el estigma de portar el ... Ver ahora

Cine: El hijo de la novia Este sábado ha fallecido el gran Héctor Alterio a los 96 años. Los amantes del cine lloran la pérdida de un gran actor y RTVE Play lo recuerda con una de sus películas más aplaudidas, El hijo de la novia. La cinta, dirigida por Juan José Campanella y nominada a un premio Oscar como mejor película de habla no inglesa, se centra en Rafael. El protagonista dedica 24 horas al día a su restaurante, está divorciado, ve muy poco a su hija, no tiene amigos y elude comprometerse con su novia. Además, desde hace mucho tiempo no visita a su madre, internada en un geriátrico porque sufre el mal de Alzheimer. Una serie de acontecimientos inesperados le obligan a replantearse su vida. Entre ellos, la intención que tiene su padre de cumplir el viejo sueño de su madre: casarse por la Iglesia. Descubre otros trabajos del actor en esta colección de contenidos disponibles en RTVE Play. Cine de siempre Historia de nuestro cine - El hijo de la novia Héctor Alterio protagoniza esta comedia dramática junto a Ricardo Darín y Norma Aleandro que estuvo nominada al Oscar.... Ver película