Víctor Manuel, contra la nostalgia de la dictadura: "¿Qué haces pensando que es mejor que una democracia?"

Solo a solas conmigo. Este es el título del nuevo disco que ha sacado Víctor Manuel, siete años después del último. El cantante asturiano visita el plató de Al cielo con ella para charlar con Henar Álvarez de lo profesional, pero también de su parte más personal.

La entrevista arranca haciendo mención a Mieres y al 'Club de la Cucaracha'. El cantante ha demostrado siempre la gran vinculación que tiene con su pueblo natal. Precisamente, el 'Club de la Cucaracha' es la pandilla de amigos del pueblo de Víctor Manuel. Se reúnen antes de Navidad y no son pocos, aunque hay algunos que van fallando porque ya no están. “Siempre, antes de Navidades, seguimos juntándonos la pandilla que somos unos treinta y cinco”.

El cantante y compositor habla también, como no podía ser de otra manera, de la relación con su compañera de vida, con Ana Belén. El secreto de una relación tan larga, a pesar de la convivencia, quizás radique en la empatía hacia la otra persona. Así lo verbaliza Víctor Manuel, ante la pregunta de Henar sobre cuál es el secreto: “Cada uno tiene que desprogramarse en parte, cuando te juntas con otra persona, y tratar de empatizar con lo que tienes enfrente”, dice Víctor Manuel.

"Me he feminizado" En este rato de charla, también incide en la influencia, para bien, que ha ejercido Ana Belén sobre él. “Yo en estos años me he feminizado muchísimo por la influencia de ella y le he dado las gracias en una canción que acabo de grabar hace poco. Los tíos somos mucho de no dar las gracias cuando las cosas te vienen de una chica o de una pareja. He aprendido muchísimo viviendo al lado de esta mujer y soy mucho mejor que antes de conocerla”, añade. Víctor Manuel asegura que no es fácil ser feminista, y más habiendo nacido en los años cincuenta porque “tienes que quitarte cosas de la cabeza, convencionalismos. Mi madre era puro machismo, sin saberlo la pobre. A mí no me dejaba fregar los cacharros y me ataba los zapatos antes de salir de casa. Son barbaridades pensadas ahora desde el presente”, reflexiona el artista. Víctor Manuel, en un momento de la entrevista con Henar Álvarez t

Mensaje a los más jóvenes En su nuevo trabajo, el cantante también se dirige a todas aquellas personas que piensan, en mayor o menor medida, que una dictadura es mejor que una democracia. "Me gustaría ponerles ante un espejo. Tú que eres chica, ¿quieres poder abrir una cuenta en el banco tú o que te autorice tu marido, compañero o tus padres? ¿Quieres poder abortar? Como a todo van a decir que sí, pues a continuación les dices: ¿Qué haces, imbécil, pensando que una dictadura es mejor que una democracia?". En Al cielo con ella, Henar también le pregunta por Eurovisión porque hace años le ofrecieron ir al festival y lo rechazó. Ante esto, cantautor confiesa que no le gusta Eurovisión. "No puedo soportarlo. Me parece una tontería", dice, aunque ahora, a veces, tiene que escuchar las canciones cuando va en el coche. "Ahora llega mi nieto y siempre que va en el coche conmigo me pone todas las canciones", añade divertido. En lo que se refiere a la ausencia de España en esta edición del festival también se muestra contundente. "Seguramente esto no va a ningún sitio, pero por lo menos, demostrar la hipocresía ambiental que hay. Se echa a Rusia porque invade Ucrania y estos que están masacrando a los Palestinos, pues no pasa nada. Se van de rositas. Sobre todo, porque tienen uno que paga la publicidad completa del festival"