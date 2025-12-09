El desastre de Annual: qué pasó, cuál fue el papel de Alfonso XIII y la visita a Melilla de Victoria Eugenia

El desastre de Annual, ocurrido en el verano de 1921, sigue siendo uno de los episodios más traumáticos de la historia militar de nuestro país. Más de un siglo después, el debate sobre las responsabilidades políticas y militares continúa abierto. ¿Qué implicación tuvo Alfonso XIII? La gestión de lo ocurrido en Marruecos y el impacto social que tuvo en la península generaron gran controversia en las decisiones del rey. Asimismo, la figura de la reina Victoria Eugenia estuvo muy presente en los días posteriores a la tragedia, organizando a sus Damas enfermeras para ayudar a los heridos en la guerra. Todo esto lo refleja el capítulo 4 de Ena, la superproducción de La 1 que puedes ver en versión original en RTVE Play. Pero, ¿qué ocurrió realmente en Annual?

El desastre de la guerra El 22 de julio de 1921, las tropas españolas, desplegadas en el territorio del Rif dentro del Protectorado de Marruecos, sufrieron una derrota sin precedentes ante las fuerzas rifeñas. Mal provistas, dispersas y con problemas de comunicación, las unidades comandadas por el general Manuel Fernández Silvestre se vieron superadas con rapidez. La retirada derivó en un colapso militar que nunca antes se había visto. En solo unos días murieron entre 8.000 y 10.000 soldados españoles, aunque las cifras varían según las fuentes, en la serie se menciona a unos 5.000, pero que podrían ser más, y que muchos acabaron degollados o acribillados después de rendirse. No se entendió por qué el general Silvestre dio la orden de atacar cuando las tropas españolas estaban en clara desventaja. Por eso, se llevó a cabo una investigación llamada "Expediente Picasso" para esclarecer lo sucedido. Pero, ¿tuvo algo que ver el rey en el desastre de Annual? No hay datos historiográficos que demuestren su implicación, aunque el episodio de la serie muestra cómo Alfonso XIII alentaba al alto mando en Marruecos con estas palabras solo un mes antes de lo sucedido: "Ve a por Alhucemas y regálame una victoria el día de Santiago". La eventual llegada de la dictadura de Primo de Rivera en 1923 frenó cualquier intento de depurar responsabilidades políticas.

La misteriosa muerte del general Silvestre La muerte del general Manuel Fernández Silvestre tras el desastre de Annual continúa envuelta en incertidumbre. Según las versiones más extendidas, el general se suicidó de un disparo en la sien al comprender que la derrota se le había ido de las manos, y esta es la versión que refleja el cuarto episodio de Ena. Sin embargo, su cuerpo nunca se pudo recuperar, lo que ha dado pie a varias especulaciones. Otras hipótesis han sugerido que pudo morir en combate o incluso ser capturado y ejecutado, aunque estas versiones carecen de pruebas sólidas.

La reina Victoria Eugenia y su visita a Melilla: ¿mito o realidad? Tras el desastre de Annual, surgió el mito de que la reina Victoria Eugenia había viajado a Melilla para visitar a los heridos. Sin embargo, no existe documentación histórica que confirme su presencia en el Protectorado. Sin embargo, la versión literaria de Pilar Eyre, en su novela describe a Victoria Eugenia visitando África y negándose a ponerse guantes de caucho antes de saludar a los enfermos, respondiendo: "No voy a dejar que estos muchachos besen un trozo de goma", momento que también refleja la ficción de La 1 y RTVE Play. Esa escena, aunque no documentada históricamente, resume bien la lectura que Eyre ofrece de la reina: una mujer compasiva y valiente. Sí que hay pruebas de la labor humanitaria que desarrolló desde la península, donde organizó hospitales, impulsó campañas de ayuda y visitó a los soldados repatriados. Y quien sí estuvo en África fue Carmen Angoloti, duquesa de la Victoria, organizando a las Damas enfermeras de la Cruz Roja que la misma Ena mandó a Melilla para poder ayudar a todos los heridos.