En el nuevo capítulo de Se hace lo que se puede, Gemma Nierga reúne a Melani Olivares y Edu Soto para hablar de una de las relaciones más intensas y determinantes de la vida: la de los hermanos. Ambos actores comparten su experiencia como madres y padres, desmontando mitos y revelando aspectos poco conocidos de su día a día familiar.

Ser hijo único Melani Olivares, que creció como hija única, asegura que esa sensación de soledad marcó profundamente su infancia y fue determinante a la hora de formar su propia familia. “Siempre tuve claro que quería más de un hijo”, confiesa. La maternidad llegó primero con Martina, a quien adoptó siendo madre monoparental, y más tarde con Manuela y Lucho. Una familia diversa, compleja y llena de matices, como ella misma reconoce. Melani admite algo que pocas veces se verbaliza: “No sé si existe el hijo favorito, pero siempre hay con quien tienes mejor relación”. En su caso, explica que esa conexión especial la comparte con su hija mediana, Manuela: “Tenemos muchas cosas en común… y los otros dos lo saben”. Sin tabúes, la actriz expone cómo cambian los vínculos dentro de una misma familia, y cómo cada hijo despierta una manera distinta de maternar.