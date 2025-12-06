Lorena Castell y Pol Espargaró reflexionan sobre cómo comunicarse mejor con sus hijos

La comunicación entre padres e hijos es un territorio lleno de matices: desde las palabras que no salen hasta los gestos que lo dicen todo. Se hace lo que se puede dedica su nueva entrega a explorar esas distancias —y acercamientos— cotidianos entre generaciones, con los testimonios de Lorena Castell y Pol Espargaró. Desde la Torre de Collserola, un espacio simbólico de señales y conexiones, Gemma Nierga conduce una conversación que revela que, aunque hoy nos comunicamos más que nunca, no siempre sabemos hacerlo de forma efectiva.

Lorena Castell: aprender a escuchar y celebrar el humor compartido Lorena Castell habla con orgullo de la comunicación que mantiene con su hijo Río, de cinco años. Explica que ahora él empieza a entender su humor, algo que a ella la divierte «inmensamente» y que percibe como un código propio entre ambos. También confiesa que disfruta escuchándolo jugar solo, en silencio, porque ha entrado en esa etapa en la que ya empieza a entretenerse sin necesidad constante de adultos. Sin embargo, la presentadora reconoce un reto personal: «Me encanta hablar y aún más hablar con mi hijo, pero eso hace que a veces me cueste escuchar». La falta de silencio, admite, se ha convertido en un área de mejora para comunicarse mejor con Río.

Pol Espargaró y una frase que resuena en casa El piloto Pol Espargaró explica que la comunicación con sus hijas, de tres y cuatro años, es buena, aunque no siempre sencilla. A veces percibe que su mujer tiene más habilidad comunicativa que él y reconoce que la situación que más estrés le genera es cuando no entiende a la pequeña: «Solo tiene tres años y aún no sabe comunicarse del todo; a veces pierdo la paciencia». La escena más reveladora la protagoniza su hija mayor, que le repite una frase aprendida en el colegio: “Daddy, communicate”. Un recordatorio inesperado —y certero— de que para comunicarse también hay que saber calmarse, escuchar y sacar lo que uno lleva dentro. Espargaró añade que no desea que sus hijas se dediquen al mundo del motor. Aunque él se siente profundamente agradecido a su carrera, describe ese entorno como «muy ruidoso y muy estresante» y prefiere que ellas sigan otros caminos. «No hay que imaginarse a mis hijas con dos mini motos —dice entre risas—, porque no es algo que esté propiciando».