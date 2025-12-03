Thriller y memoria de un país dividido: así es 'Golpes', la nueva película de Luis Tosar
- La cinta cuenta la vida de un delincuente que sale de la cárcel y, para empezar de nuevo, planea varios atracos en la España de los 80
- La película, participada por RTVE, aterriza en las carteleras de nuestro país el próximo 5 de diciembre
Rafael Cobos estrena su ópera prima, Golpes, un thriller que actualiza el género quinqui y narra la historia de Migueli. Él es un delincuente que, tras salir de prisión durante la Transición, intenta buscarse un futuro mejor, aunque antes debe cerrar las heridas de su pasado. Sin embargo, necesita dinero desesperadamente y vuelve a delinquir de forma desmesurada: robos en sucursales bancarias, joyerías… Cualquier cosa con tal de conseguir la liquidez necesaria. Solo tendrá un único impedimento para lograr su objetivo: su hermano.
La cinta, participada por RTVE, se estrena este viernes y es una metáfora de las dos Españas que convivían en los años 80: "Es una etapa de la historia reciente de este país que todavía tiene mucho que recorrer en el mundo del cine y la ficción. Y ahí es donde encontramos a estos personajes. Ellos se encuentran en un país que está en reconstrucción como ellos", ha argumentado Luis Tosar en Mañaneros 360
Luis Tosar y Jesús Carroza en el papel de dos hermanos muy distintos
La vida les ha colocado en lugares completamente diferentes y a ambos lados de la ley: uno es policía y el otro, delincuente. Sin embargo, en un momento de su existencia, ambos "tienen que confluir, de manera obligatoria, por los caprichos de la vida". Esta casualidad hace que "caminen hacia un lugar que tienen en común, pero que todavía no han sido capaces de resolver", ha afirmado el actor gallego en Mañaneros 360.
