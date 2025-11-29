Alba Molina, cantante: "No se hacían canciones antes de Lole y Manuel"

Alba Molina se dio a conocer con su primer disco Despasito. Hija del célebre dúo flamenco Lole y Manuel, consiguió con este álbum el Premio a Artista Revelación en los Premios de la Música. En él contó con la colaboración de su padre, Manuel Molina, y de Alejandro Sanz, a quien admiraba entonces y continúa admirando hoy.

Cayetana Guillén Cuervo entrevista a la cantante en Atención Obras con motivo de su participación en el Festival Miradas Flamenkas, que en su sexta edición rinde homenaje a sus padres, coincidiendo con el 50º aniversario de la publicación de su álbum debut, Nuevo día.

La artista actuará el 29 de noviembre, mientras que su madre será la encargada de clausurar el festival el 14 de diciembre. “No se hacían canciones antes de Lole y Manuel; se cantaban letras populares”, afirma la hija de los cantaores. "Mi madre es una persona muy especial a la que le debo prácticamente todo", añade satisfecha.

“Mi padre tenía muchísimos amigos; era único y el mejor amigo como padre“

25 años de carrera Alba Molina ha celebrado sus 25 años de carrera con la publicación de un disco conmemorativo, titulado Alba Molina. 25 años, en el que ha recogido canciones que han marcado su recorrido emocional y artístico, con las colaboraciones de artistas como Vicente Amigo, Silvia Pérez Cruz, Mayte Martín o Lin Cortés. "Creo que soy una cantante de pop, en realidad no hago flamenco", confiesa la sevillana. Además, asegura que siempre ha hecho lo que ha querido hacer, ha sido fiel a su instinto y añade: "Nunca me he prostituido musicalmente". 21.35 min Atención obras - Entrevista a Alba Molina