Inés Gonçalves representará a Portugal con "Para Onde Vai o Amor?" en Eurovisión Junior 2025
- La portuguesa ganó la última edición de 'La Voz Kids Portugal' y logró así su billete para Tiflis, Georgia
- Conoce a todos los participantes de Eurovisión Junior 2025
Tras quedarse a las puertas de la victoria en 2024, Portugal llega a Georgia con la mirada puesta en conquistar por fin el ansiado trofeo. Este año, la RTP apuesta por la jovencísima Inês Gonçalves, de 12 años, y su emotiva propuesta "Para Onde Vai o Amor?". La joven artista obtuvo su billete a Tiflis, sede de la 23.ª edición del certamen, tras proclamarse ganadora de La Voz Kids Portugal, el formato que el país utiliza como método de selección para Eurovisión Junior.
"Para Onde Vai o Amor?" (“¿Para dónde va el amor?”, en español) es una balada pop de gran sensibilidad escrita íntegramente en portugués. Con una letra profunda y cargada de emoción, Portugal aspira a volver a cautivar al público internacional y a seguir ampliando su buena trayectoria en los últimos años.
Sobre Inés Gonçalves
Inês Gonçalves es una joven cantante portuguesa de 12 años nacida en el corazón del Alentejo, una región de profundas raíces musicales. Vive en Ourique junto a su madre y sus hermanos, Alice y Santiago, aunque también mantiene un fuerte vínculo con el norte de Portugal, especialmente con Penafiel, donde pasó parte de su infancia. Desde muy pequeña, la música ha formado parte de su vida cotidiana: empezó a cantar espontáneamente a los tres años y pronto se integró en clases de cante alentejano, expresión cultural reconocida por la UNESCO y de gran importancia para ella.
A lo largo de su formación escolar ha aprendido a tocar una impresionante variedad de instrumentos: batería, guitarra acústica y eléctrica, piano, violín, trompeta, cavaquinho, flauta travesera, bajo, ukelele e incluso la viola campaniça, típica del Alentejo. Su instrumento favorito es la batería, pasión que descubrió en quinto curso gracias al apoyo de su profesor de música. Además, forma parte del Coro Infantil de Ourique y de un trío vocal dedicado al cante alentejano, lo que le ha permitido profundizar en la armonía y en la tradición musical de su tierra.
El crecimiento artístico de Inês también ha trascendido más allá del aula. Ha actuado en directo junto al reconocido cantante portugués Buba Espinho e incluso ha aparecido en uno de sus videoclips. Cuando no está inmersa en la música, disfruta nadando y bailando en su tiempo libre. De cara al futuro, sueña con convertirse en actriz, cantante o dedicarse al mundo de la moda, siempre con el deseo de seguir difundiendo la cultura portuguesa que lleva en la sangre.
Portugal en Eurovisión Junior
La primera participación de Portugal en el certamen infantil fue en Bucarest 2006. El país vecino debutó de la mano de Pedro Madeira con la propuesta "Deixa-me sentir", a pesar de que no consiguió pasar del penúltimo puesto. Justamente, en la siguiente edición, Róterdam 2007, alcanzaron el mismo resultado con Jorge Leiria y "Só quero é cantar". La televisión portuguesa decidió escoger a su representante en la versión infantil del Festival da Cançao. Pero los malos resultados, unidos al coste y a los datos de la audiencia decidieron ausentarse durante 9 años.
Con la victoria de Salvador Sobral en la edición senior, la RTP volvió a apostar por su participación y se presentaron junto a Mariana Venancio y su "Youtuber". Desde 2017 solo se ausentó en 2020 debido a la pandemia del COVID-19. En la actualidad, Portugal escoge a su representante a través de versión infantil de La voz. En su regreso, en la capital francesa, el abanderado Simão Oliveira obtuvo un satisfactorio undécimo puesto con el tema "O Rapaz". Un año más tarde, en Ereván 2022, Nicolas Alves consiguió el mejor puesto y puntuación para Portugal. El joven y su propuesta "Anos 70", escrito por la cantante y compositora Carolina Deslandes, quedaron en octavo final tras recibir 121 puntos.
En su última participación, en Madrid 2024, Portugal rozó su primera victoria en el certamen infantil. La joven Victoria Nicole emocionó al público de La Caja Mágica con su balada "Esperança", arrasando en la votación en línea con 117 puntos, aunque el cuarto puesto del jurado (96 puntos) la dejó finalmente en una destacada segunda posición con un total de 213 puntos. ¿Será capaz Inês Gonçalves de igualar, o incluso superar, la gesta de su compatriota? El próximo 13 de diciembre saldremos de dudas.
Letra de "Para Onde Vai o Amor?"
Como é que o amor não se vê, ¿
Se eu o sinto aquí, tão presente?
¿Como é que o amor só se sente,
Se ele é tão de mim, que é quase gente?
Para onde vai o amor,
Quando chega a hora de ir embora?
E para onde vai a saudade,
De quem foi e já não volta?
Vou guardar em mim
Este estante de memorias,
É o lugar da nossa história,
Mesmo longe, estás aquí,
Afinal tu não partiste,
Não dá p'ra dizer adeus a quem eu sou
Como é que o amor…
Como é que o amor não se vê,
Se eu já vi quem não se dava virar amigo?
¿Serás capaz de encontrar lo quem está perdido?
Mais vale sentir que fazer sentido
E de onde vem o amor,
Que responde a todos os porquês?
Ele é da gente, é de quem sente,
Está nos olhos de quem o quer ver
Vou guardar em mim
Este estante de memórias,
É o lugar da nossa história,
Mesmo longe, estás aquí,
Afinal tu não partiste,
Não dá p'ra dizer adeus a quem eu sou
Como é que o amor…
Afinal, é assim que o amor se vê