Eliza Borg representará a Malta con "I Believe" en Eurovisión Junior 2025

La joven cantante Eliza Borg representará a Malta en la 23.ª edición del Festival de Eurovisión Junior con la canción "I Believe". Con solo 12 años, se proclamó ganadora de The Voice Kids Malta tras alcanzar la superfinal a tres y obtener el mayor apoyo del público con su tema original, cuyo título se reveló tras su victoria. Emocionada, confesó que vivir ese momento junto a su mentora, Destiny Chukunyere, "fue un sueño hecho realidad". Con esta propuesta, Malta buscará brillar de nuevo en el certamen infantil.

"I Believe" es una balada luminosa y cinematográfica, con un estilo que recuerda al universo musical de Disney. Su mensaje optimista invita a creer en uno mismo y perseguir los propios sueños, algo que refuerza su videoclip animado. La canción ha sido compuesta y producida por Elton Zarb desde Wicked and Loud Studios, mientras que la letra lleva la firma de Matt Mercieca y Destiny, dando como resultado una propuesta fresca y emotiva con la que Eliza espera conquistar al público europeo.

Sobre Eliza Borg Eliza Borg es una joven artista maltesa de 12 años que ha experimentado un ascenso meteórico desde que descubrió su pasión por el canto hace apenas dos años. Su tono único y su gran capacidad emocional la han llevado a destacar rápidamente en concursos locales e internacionales. En The Voice Kids Malta, dentro del equipo de Destiny Chukunyere, la representante de Malta en 2020 y 2021, impresionó al público y al jurado al ganar su batalla con "Hero" de Mariah Carey y con una emotiva audición a ciegas interpretando "Clown" de Emeli Sandé. Su trayectoria competitiva incluye también su victoria en el certamen de Erseb Productions con "I Surrender" de Céline Dion y un segundo puesto representando a Malta en el Hybla Music Contest celebrado en Letonia. Su formación musical es igual de sólida y diversa. Además de cantar, Eliza toca la flauta travesera y el violonchelo, estudios que ha desarrollado en The Malta Visual and Performing Arts School. También forma parte de la Choral and Orchestral Society Maria Bambina, lo que le permite explorar su faceta coral e instrumental. Actualmente, continúa perfeccionando su técnica vocal en VocalBooth Studios junto al profesor Josef Tabone, consolidándose como una intérprete joven pero sorprendentemente completa. Eliza Borg, la representante de Malta en la 23ª edición del Festival de Eurovisión Junior Más allá de la música, la danza ocupa un lugar esencial en su vida. Eliza utiliza el movimiento para expresar emociones, enriquecer sus actuaciones y conectar de forma más profunda con el público. Representar a Malta en Eurovisión Junior 2025 es para ella un honor y un sueño hecho realidad, una oportunidad para demostrar su talento en un escenario internacional y para inspirar a otros jóvenes a perseguir con valentía sus propios sueños. Eliza Borg representa a Malta en Eurovisión Junior 2025 con la canción "I Believe" 5

Malta en Eurovisión Junior Malta es uno de los 16 países que debutaron en la primera edición del certamen infantil que se celebró en 2003 en Copenhague. La isla mediterránea estuvo abanderada por Sarah Harrison con la canción "Like a Star". La joven logró un satisfactorio séptimo puesto al conseguir 56 puntos. Tras ocho participaciones, en 2011, Malta tomó la decisión de ausentarse por dos motivos: los resultados del país no fueron muy destacados y el resultado de audiencia no fue el esperado. Tras dos años de ausencia, Malta decidió regresar en 2013 y consiguieron llevarse el “mini” micrófono de cristal gracias a Gaia Cauchi con “The start”. Ya en Bulgaria 2015, repitieron victoria con “Not my soul” de Destiny Chukunyere, que consiguió romper récords para Malta. Esta última representó a su país en la versión adulta en Róterdam 2021 con la canción "Je Me Casse". En la última edición, celebrada en Madrid, Ramires Sciberras representó a su país con la emotiva balada "Stilla Ckejkna". El joven finalizó en la quinta posición tras recibir 153 puntos, su mejor resultado desde 2018. 02.00 min Eurovisión Junior 2024 - Malta: Ramires Sciberras canta "Stilla Ckejkna"