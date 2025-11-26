Alba Flores dicta sentencia y dice "no" a los "payos genocidas": "Ese ramalazo no lo entiendo" | La Revuelta, completo

Alba Flores es una estrella internacional pero no por ello pierde la autenticidad. Y ha llegado a La Revuelta por el tobogán, con un traje de Luis Tosar y “con un poquito de resaca, por no decir que vengo de empalmada”. De cara y con “transparencia absoluta”, como transparente ha definido a su padre, Antonio Flores. Sobre su vida, su muerte y las conversaciones familiares pendientes trata Flores para Antonio, el nuevo documental que se estrena en cines el 28 de noviembre. “Es difícil hacer una película de alguien que no está, no le puedes preguntar cuánto quieres que cuente de ti”, pero en las imágenes de archivo se muestra su “naturalidad” y la de su familia: “Es bonito ver que no hay mucha diferencia entre cómo somos en casa y cómo somos en público”, celebraba la actriz en su entrevista con David Broncano.

Genuina y con ideas claras, Alba Flores ha optado por no responder a Las preguntas clásicas del programa, pero recuperar dos de las que aspiraron a serlo: la del vello público y los macarrones y la del machismo y el racismo. Y sus respuestas han estado más que a la altura.

El desbloqueo de su faceta musical El documental sobre la figura de Antonio Flores ha sido para su hija y su familia un camino de “dolor y duelo, pero siempre hacia un lugar luminoso y de sanación”. Entre otros muchos motivos, porque Alba Flores ha conseguido quitarse de encima un peso que anquilosaba su faceta musical. Isaki Lacuesta y Elena Molina, los directores de la película, “decidieron contar una parte de mi historia: tengo mucha dificultad para cantar”. Aunque lo ha hecho poniendo voz a personas, “cantar como Alba, o cantar canciones de mi padre, me suponía un bloqueo”. Pero todo este proceso ha servido para que la actriz completase, con la ayuda de Silvia Pérez Cruz, la canción que interpreta en los créditos finales. “Si hubiese terminado esta canción de pequeña, probablemente no habría hecho la película”, reconocía la invitada sobre el círculo que ha conseguido cerrar. Pero, ahora que se ha liberado, está “como en una adolescencia musical y me voy a poner a probar cosas”. ¿Volverá a La Revuelta para presentar canciones propias? 01h 08 min La Revuelta | La liberación de Alba Flores: "Estoy en mi adolescencia musical"

“Payos genocidas, no” Ni el dinero le da “para comprar un piso en Usera (Madrid) y reformarlo”, ni quería dar datos sobre sus relaciones sexuales en el último mes “porque hay una separación reciente y estoy protegiendo a una persona”. Sin embargo, Alba Flores ha recuperado dos de las preguntas que en su momento pudieron convertirse en clásicas: ¿Un vello púbico en un plato de macarrones, o un macarrón practicando sexo oral? En su respuesta, una clara distinción: “Coño y macarrón, siempre; polla y macarrón, no. No me fío. Coño y macarrón dices: algo ha pasado. Pero polla y macarrón dices: ¿Dónde la has metido?” También querido volver a poner sobre la mesa la cuestión sobre el machismo y el racismo, que Broncano había descartado por el debate generado entre los invitados. “Aunque los payos os tolero", bromeaba, "diría que soy más racista, porque a los payos genocidas no los tolero", subrayaba ya sin bromas Alba Flores, añadiendo "esa rama de los payos no me gusta", en un mensaje acorde con su camiseta de Palestina. Alba Flores revela en 'La Revuelta' el ritual con el que "pidió permiso" para vivir más que su padre CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)