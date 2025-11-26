Alba Flores revela en 'La Revuelta' el ritual con el que "pidió permiso" para vivir más que su padre

Su participación en series de proyección internacional, además de una sólida carrera como actriz de teatro, han convertido a Alba Flores en una figura por derecho propio. Algo nada sencillo viniendo de una estirpe de artistas y siendo hija de Antonio Flores, a quien superó en edad al cumplir los 33 años. Un momento crucial en su vida en el que celebró junto a su familia un ritual para pedirles permiso “para vivir más que mi padre”. La artista presenta en La Revuelta el documental Flores para Antonio, una película “de conversaciones pendientes” en la que tanto ella como su madre y el resto de su familia han hecho un proceso de duelo y sanación: “Hemos resignificado muchas cosas y repasado nuestro relato para poder celebrar más quienes somos”.

Una idea que nació cuando Alba y su madre, la productora Ana Villa, estaban inmersas en la organización de un concierto homenaje: “Nos costó tomar la decisión porque era algo peliagudo para nosotras”, pero, finalmente, afrontaron la tarea de llevar a cabo un proyecto audiovisual, dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta, “para quien quiera saber quién era Antonio Flores”. Para ello han recuperado innumerables materiales personales y profesionales del artista que, paradójica y simbólicamente, permanecían guardados bajo la que fue la cama de la infancia de la propia Alba Flores.

Un camino “hacia un lugar luminoso” En pleno proceso de producción y grabación del documental, los directores “se dieron cuenta de que había cosas que yo no había hablado con mi familia”, reconocía Alba Flores en La Revuelta. Y, efectivamente, fue recibida por sus tías Rosario Flores y Lolita Flores “con mucha necesidad, estaban esperando a tener esa conversación conmigo cuando yo estuviese preparada”. Y es que, en una familia de la que “el público siempre ha formado parte”, la actriz ha decidido “abrir las entretelas” porque “para mi constelación familiar era imprescindible devolver al público la historia y vivirla juntos”. Un camino en el que han atravesado momentos “de dolor, de duelo, pero siempre hacia un lugar luminoso, de sanación”, cuyo fin era “celebrarle a él y que su vida tuviera más peso que su muerte”. 01h 08 min La Revuelta | La liberación de Alba Flores: "Estoy en mi adolescencia musical"

Ritual de superación Antonio Flores murió con tan solo 33 años, en 1995, cuando su hija Alba no había cumplido aún los 9. Por eso, cuando la popular actriz superó la edad con la que falleció su padre, consideró que necesitaba llevar a cabo un curioso ritual. “Necesitaba soplar las velas con todas para que me acompañaran y me dieran permiso para vivir más que él”, explicaba en su entrevista con David Broncano. Fue a partir de entonces cuando “empecé a ver a mi padre y mi propia historia con más madurez”, lo que cristalizó con el documental que ha presentado en La Revuelta. Una de esas acompañantes fue su propia madre, que recientemente le confesó en un momento de intimidad: “No pensaba que fuese a vivir cosas tan bonitas contigo”, en relación con la muerte del cantante e icono de la música española.