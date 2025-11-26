Nela Manceska representará a Macedonia del Norte con "Miracle" en Eurovisión Junior 2025

De las 23 ediciones de Eurovisión Junior, Macedonia del Norte ha participado un total de 20 y esta es su quinta aparición consecutiva. Para Tiflis 2025, el comité interno de la cadena pública, la MRT, ha seleccionado a Nela Manceska. La joven, de 13 años, defenderá en la capital georgiana su propuesta "Miracle". Actuará en la décima posición, justo después de Polonia y antes de Montenegro.

Su canción se trata de un sentimiento. "Miracle" cuenta una historia de valentía, esperanza y confianza en uno mismo; sobre el momento en que encontramos nuestra propia luz incluso en los momentos más oscuros.

Sobre Nela Manceska Nela Mancheska nació en Skopie. La representante creció en la dinámica capital, donde conviven la historia y la cultura contemporánea, un entorno que despertó su interés por la música desde muy pequeña. Ese ambiente alimentó su creatividad y le dio la seguridad necesaria para aspirar a compartir su voz con el mundo. Para Nela, cantar es su mayor fuente de alegría, ya que le permite expresar emociones, narrar historias y conectar con las personas de forma auténtica. ““ Fuera del ámbito artístico, la joven disfruta pasar tiempo con amigos y familiares, descubrir nuevos pasatiempos creativos y explorar su entorno con curiosidad. De cara a su futuro profesional, Nela aspira a escribir e interpretar sus propias canciones, continuar su desarrollo como artista y llegar a escenarios cada vez más importantes. Su objetivo es inspirar a otros a perseguir sus sueños y confiar en la fuerza transformadora de la música.

Macedonia del Norte en Eurovisión Junior Macedonia del Norte es uno de los países fundadores de Eurovisión Junior y tan solo faltó en las ediciones de Ámsterdam 2012, Marsa 2014 y Varsovia 2020. De sus 15 participantes, tan solo ha quedado dentro del Top 5 en dos ocasiones: Dimitar Stojmenovski y Rosica Kulajova con "Ding ding dong" en Róterdam 2007 y Bobi Andonov y su "Prati mi SMS" Limassol 2008. 01.58 min Eurovisión Junior 2024 - Macedonia del Norte: Anna & Aleksey canta "Marathon" Para Madrid 2024, los jóvenes Anna y Aleksej fueron los abanderados del país con la canción "Marathon". En la capital española, el país finalizó en el puesto 16 al recibir un total de 54 puntos, siendo 20 por parte del jurado de profesionales y 34 del televoto.