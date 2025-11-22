En el libro 'Ruralismo', Vanesa Freixa propone una vida en el campo adaptada al siglo XXI

Cosas imposibles de hacer en el lugar donde vive Vanesa Freixa: ir por la calle y meterse en el cine a ver una película con buena pinta. Pedir una pizza a medianoche. Ponerse guapo e improvisar una visita al teatro. Montar una reunión de vecinos en el rellano y acabar medio discutido por todo. Cosas que sí se pueden hacer en el lugar donde vive Vanesa Freixa: levantarse a medianoche porque hay una oveja que está a punto de parir y se ha tenido un presentimiento, pasear durante horas en silencio, conocer a cada árbol del camino con su carácter y su gesto, tener una cascada a cinco minutos andando, llenar los pulmones sin miedo a tiznarlos.

01.47 min Más Gente - Miles de cabezas de ganado recorren Madrid en defensa de la trashumancia

La vida en el campo no es fácil, e idealizarla es un error. Le ha ocurrido a muchos urbanitas; creen que el mundo rural les acogerá con los brazos abiertos, pero este requiere de esfuerzo, trabajo, conocimiento y mucha paciencia. La escritora Vanesa Freixa ha querido contarlo en Ruralismo (Errata Naturae/Ara Llibres), un ensayo con una aproximación sincera y descarnada a un modo de vida diferente. En un mundo donde el consumo desmedido y la destrucción de los ecosistemas pone en riesgo la supervivencia, Freixa lo tiene claro: ruralismo o barbarie.