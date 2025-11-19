Carpintero, el arte de dar vida a la madera

La carpintería es mucho más que un simple oficio; es una actividad que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Considerada una de las profesiones más antiguas del mundo, su práctica ha evolucionado junto con la historia del ser humano, marcando hitos en la creación de herramientas, viviendas y obras de arte.

Coincidiendo con el 199 cumpleaños del escritor italiano Carlo Collodi, creador de la novela infantil 'Las aventuras de Pinocho', traducida a más de 250 idiomas y dialectos, esta semana, nos adentramos en el mundo de la carpintería y la ebanistería. Arturo Martín recibe la visita de Ángel Barroso, todo un artesano de la madera, más conocido como 'el Gepetto Español' que, entre otras cosas, diseña y fabrica juguetes de madera, en su taller 'La Estrella'; y de Joel Martínez, quien ostenta el título de 'Mejor Carpintero de España 2025'. Además, asistimos a una clase de ebanistería que Ana Rodríguez imparte cada semana, a niños y niñas de entre 6 y 12 años, en su taller 'Toco Madera' de Madrid.

El cuento de Pinocho, el niño de madera más famoso del mundo, fue escrito por el italiano Carlo Collodi istockphoto

En 1940, año en el que Pinocho se hizo enormemente popular tras llevarlo a la gran pantalla Walt Disney, en el Palau de la Música Catalana, se estrenó a nivel mundial 'El Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo, tal y como nos cuenta Mara Peterssen. Ese mismo año, nacía en Ciudad de México uno de los hombres más ricos del planeta, Carlos Slim. Con Lucía Sancho, recorremos la trayectoria del magnate mexicano y nos interesamos por la famosa lista Forbes.

Carlos Slim es el mexicano más rico del mundo rne

Pastora Vega nos lleva una semana más al cine para recordar todo un clásico de Hitchcock, 'Rebecca', una cinta que marcó su debut en Estados Unidos. David Zurdo restaca de entre los papeles un bando municipal de 1940 que prohibía a las mujeres toledanas de la época, salir a la calle maquilladas y sin medias. Y JPelirrojo nos habla del día en el que el cine y la música clásica se cogieron de la mano, por primera vez.

