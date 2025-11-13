Las facetas más desconocidas de Rocío Carrasco y Anabel Dueñas: entre escobillas para ganar su segundo sueldo
- Limpiar baños y viajar por primera vez en metro tienen su recompensa final
- Vuelve a ver los mejores momentos de Hasta el fin del mundo en RTVE Play
Después de la medalla de bronce alcanzada en la primera etapa, la pareja formada por Rocío Carrasco y Anabel Dueñas es consciente de que un buen descanso es fundamental para poder coger fuerzas y poner rumbo al siguiente destino de Hasta el fin del mundo: Medellín.
En un momento en el que el bolsillo del equipo azul comienza a vaciarse, es hora de meterse en faena. Para rellenar la buchaca, la hija de 'la más grande' y la intérprete de "Rocío Jurado, el musical" no han dudado en ponerse el uniforme de camareras de hotel para dejarnos una de las imágenes más icónicas de esta segunda etapa: la de Rocío Carrasco, escobilla en mano, dejando los retretes como los chorros del oro.
Con el objetivo más que claro, el tándem se ha dejado la piel entre estropajos y lejía para poder negociar un precio especial de cara a pasar la noche entre los algodones que ofrece un hotel 5 estrellas. El duro trabajo tuvo su merecida recompensa en forma de experiencia de lujo a través de alojamiento gratuito con desayuno incluido, del que -además- han hecho acopio de víveres para afrontar el resto de etapas, en contraste con las penurias que han sufrido sus contrincantes.
Rocío Carrasco, la reina del regateo
De Panamá, rumbo a Colombia a través de un taxi que no tenía todas las comodidades que les vendieron durante la negociación del precio del trayecto. Muy feliz se las prometía Rocío Carrasco "con aire acondicionado, muy relajaditas, las próximas 4 o 5 horas", hasta que un presunto problema con los filtros las hizo viajar abanico en mano. "Para no gastar gasolina", concluye Carrasco.
Negociando con cualquiera que se cruce en su camino con tal de ahorrarse hasta el último dólar, la suerte siguió sonriendo a esta pareja en cuanto a alojamientos se refiere. Nueva noche y nueva ganga en una habitación muy especial: la 111, número favorito de Rocío Jurado, lo que desató la emoción tanto de Rocíito como de su compañera de viaje. Ventajas que el equipo azul no dudó en desaprovechar para llegar a la meta. Aunque para ello Rocío Carrasco haya tenido que viajar en metro... ¡por primera vez en su vida!
Dónde ver Hasta el fin del mundo
Presentado por Paula Vázquez, Hasta el fin del mundo se puede ver todos los miércoles después de La Revuelta en La 1 y en RTVE Play.
Seis parejas formadas por Yolanda Ramos, Ainoa Olivares Ramos, Alba Carrillo, Cristina Cifuentes, Jedet, Andrea Compton, Rocío Carrasco, Anabel Dueñas, NIA, J Kbello, Aldo Comas y José Lamuño recorren ocho países (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile), más de 15.000 kilómetros en total y una media de 1.500 kilómetros en cada etapa en un viaje por América Latina que fomenta valores como la autenticidad, el compromiso con lo genuino, la sostenibilidad o la amistad.
No te pierdas la última hora de Hasta el fin del mundo
Yolanda Ramos y el "molesto" gesto de su sobrina en 'Hasta el fin del mundo': "No me ha hecho gracia"
El problema médico de Cristina Cifuentes que dificulta su reto en 'Hasta el fin del mundo'
El extravagante capricho de Aldo Comas que retrasó su llegada al check point de 'Hasta el fin del mundo'
De limpiar excrementos a servir en cocinas: Así son los trabajos de la primera etapa de 'Hasta el fin del mundo'
Tensión entre Cristina Cifuentes y Alba Carrillo en 'Hasta el fin del Mundo': "Es muy autoritaria y absorbente"
El otro viaje de ‘Hasta el fin del mundo’: Paula Vázquez descubre la esencia de los escenarios más espectaculares del programa
José Lamuño se derrumba al revelar la dura lesión que cambió su visión de la vida
Andrea Compton y Jedet, ganadoras de la primera etapa: así fue su duro camino hasta el check point