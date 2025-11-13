Las facetas más desconocidas de Rocío Carrasco y Anabel Dueñas: entre escobillas para ganar su segundo sueldo

Después de la medalla de bronce alcanzada en la primera etapa, la pareja formada por Rocío Carrasco y Anabel Dueñas es consciente de que un buen descanso es fundamental para poder coger fuerzas y poner rumbo al siguiente destino de Hasta el fin del mundo: Medellín.

En un momento en el que el bolsillo del equipo azul comienza a vaciarse, es hora de meterse en faena. Para rellenar la buchaca, la hija de 'la más grande' y la intérprete de "Rocío Jurado, el musical" no han dudado en ponerse el uniforme de camareras de hotel para dejarnos una de las imágenes más icónicas de esta segunda etapa: la de Rocío Carrasco, escobilla en mano, dejando los retretes como los chorros del oro.

Con el objetivo más que claro, el tándem se ha dejado la piel entre estropajos y lejía para poder negociar un precio especial de cara a pasar la noche entre los algodones que ofrece un hotel 5 estrellas. El duro trabajo tuvo su merecida recompensa en forma de experiencia de lujo a través de alojamiento gratuito con desayuno incluido, del que -además- han hecho acopio de víveres para afrontar el resto de etapas, en contraste con las penurias que han sufrido sus contrincantes.

Rocío Carrasco, la reina del regateo De Panamá, rumbo a Colombia a través de un taxi que no tenía todas las comodidades que les vendieron durante la negociación del precio del trayecto. Muy feliz se las prometía Rocío Carrasco "con aire acondicionado, muy relajaditas, las próximas 4 o 5 horas", hasta que un presunto problema con los filtros las hizo viajar abanico en mano. "Para no gastar gasolina", concluye Carrasco. Negociando con cualquiera que se cruce en su camino con tal de ahorrarse hasta el último dólar, la suerte siguió sonriendo a esta pareja en cuanto a alojamientos se refiere. Nueva noche y nueva ganga en una habitación muy especial: la 111, número favorito de Rocío Jurado, lo que desató la emoción tanto de Rocíito como de su compañera de viaje. Ventajas que el equipo azul no dudó en desaprovechar para llegar a la meta. Aunque para ello Rocío Carrasco haya tenido que viajar en metro... ¡por primera vez en su vida! Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo - Programa 1 Seis parejas, 8 países y 15.000 kilómetros por delante. Tan sólo un mapa, una mochila y un compañero de ruta con el que tomar las mejores decisione... Ver ahora