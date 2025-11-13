'Mañana más', en el Festival de Cine Internacional de Gijón

Ángel Carmona y Anto Vicente viajan este jueves a Gijón para emitir un programa especial de Mañana más con motivo de la 63ª edición de su Festival Internacional de Cine (FICX), que se celebra del 14 al 22 de noviembre.

Este festival se ha consolidado como la gran fiesta y punto de encuentro para el cine auténticamente independiente, manteniendo su firme apuesta por aquellas películas que ofrecen una mirada genuina y personal.

Entre los invitados de este programa especial figuran Alejandro Díaz, director del FICX, y Tito Rodríguez, programador del festival. Además, se profundizará en la cultura asturiana y su identidad fílmica.

La memoria de Rambal, icono LGTBIQ+ El Premio Rambal es uno de los galardones que se entregan en el FICX para reconocer a producciones de temática LGTBIQ+, y para conocer por qué se denomina así esta distinción la historiadora Pilar Sánchez Vicente nos hablará sobre Alberto Alonso Blanco, más conocido como Rambal, un vecino del barrio gijonés de Cimavilla que se convirtió en un icono LGTBIQ+ al vivir abiertamente su homosexualidad y participar en espectáculos de transformismo durante la dictadura franquista, antes de su asesinato en 1976. El programa también contará con la presencia de Tito Montero, quien presenta en el festival Cuartu 207, descrito no solo como un documental, sino como una exploración filosófica de 12 cineastas asturianos que reflexionan sobre la existencia de una cinematografía propia.