Radio Clásica comienza una nueva colaboración con Ibermúsica y BCN Clàssic con la emisión de sus conciertos del 'ciclo KM0' de Madrid y Barcelona

Los sábados 22 y 29 de noviembre, 27 de diciembre, 18 de abril, 9 y 30 de mayo y 6 y 20 de junio, a las 12:00 horas, en el marco de Los conciertos de Radio Clásica, se emitirán los ocho conciertos que conforman el Ciclo km0 de Ibermúsica y BCN Clàssics. Habrán tenido lugar, de forma previa, en el Auditorio del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid, y en el Palau de la Música Catalana-Petit Palau de Barcelona:

12 de noviembre (Barcelona): Miquel Villaba (piano)

(piano) 27 de noviembre (Madrid): Pablo García López (tenor)

(tenor) 22 de diciembre (Barcelona): Lluïsa Espigolé (piano contemporáneo)

(piano contemporáneo) 25 de febrero (Madrid): Guillem Gràcia (violoncello)

(violoncello) 12 de marzo (Madrid): Sara Águeda (arpa)

(arpa) 13 de abril (Barcelona): Jan Antem (barítono)

(barítono) 14 de abril (Madrid): Sabrina Gárdez (soprano)

(soprano) 16 de abril (Barcelona): Anna Puig (viola)

Radio Clásica se suma así al compromiso y apoyo del talento de los jóvenes intérpretes con la transmisión de estos conciertos de pequeño formato cuya presentación se hará desde el propio escenario. Con un repertorio que abarca desde el Renacimiento hasta nuestros días, ambos ciclos incluyen obras de estreno y encargos absolutos.

Las transmisiones comienzan el sábado 22 de noviembre con el recital de piano ofrecido por el pianista Miquel Villalba con obras de Federico Mompou, Xavier Montsalvatge y Ricardo Viñes. Continuaran el 29 de noviembre con el concierto protagonizado por el tenor Pablo García-López y el pianista Duncan Gifford que permitirá disfrutar de páginas de Helena Cànovas, Benjamin Britten, Jesús Torres y Eduardo Toldrá. El 27 de diciembre tendremos oportunidad de escuchar a la pianista Lluisa Espigolé quien propone un programa con obras de Lili Boulanger, y estrenos absolutos de Cànovas, Montserrat Lladó e Itziar Viloria.

Ya en 2026, el 18 de abril se emitirá el concierto del violoncellista Guillem Gràcia con obras de Enric Casals, Kaija Saahariaho, Joseph D’All Abaco y Joan Magrané, al que seguirá el 9 de mayo el de la arpista Sara Águeda quien propone todo un viaje sonoro por la esencia de su grabación Ellas Renacen, junto a nombres representativos del Teatro del Siglo de Oro y de la Capilla Virreinal Napolitana. Continuaremos el 30 de ese mismo mes con la transmisión del concierto ofrecido por el barítono Jan Antem junto al pianista Miquel Ortega, para finalizar el 6 de junio con el de la soprano Sabrina Gárdez y el clavecinista Dani Espasa con obras de Alessandro Scarlatti, Antonio Caldara, Vicente Martín i Soler, Giovanni Paisiello o Giacomo Carissimi, entre otros nombres. Concluirán las transmisiones de esta recién iniciada colaboración con el concierto ofrecido por la violista Anna Puig y la pianista Rosalía Gómez con páginas de Josep Maria Guix, Louise Adolphe Le Beau, Cànovas y Paul Hindemith.

Ciclo Km0 BCN Clàssics en Barcelona:

https://www.bcnclassics.cat/es/programacion/20/2/0

Ciclo Km0 Ibermúsica en Madrid:

https://www.ibermusica.es/es/programacion/20/7/0