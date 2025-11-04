Radio Clásica se sitúa como la quinta emisora europea en número de conciertos seleccionados para la Temporada Euroradio 2025-2026

La Temporada Euroradio se compone de series de conciertos y óperas, ofrecidos por Miembros, Asociados y Participantes Aprobados, seleccionados por expertos de la comunidad de la Unión Europea de Radiotelevisión (UER) y emitidos anualmente de septiembre a finales de junio.

El objetivo de esta serie de ofertas es dar especial visibilidad a las citas musicales de mayor calidad de todas las emisoras integrantes de la UER.

La Temporada Euroradio 2025-2026 cuenta con 140 conciertos y 82 óperas de 33 emisoras de radio participantes en la UER. Las emisoras de los países europeos con mayor número de ofertas en la presente temporada son: la BR de Alemania, la ORF de Austria, la BBC de Reino Unido, la RAI de Italia y Radio Clásica, que se sitúa en quinto lugar, compartido con Radio France de Francia y la MTVA de Hungía.

Concretamente, Radio Clásica participa con 9 conciertos, dos de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE y ofrecidos en directo desde el Teatro Monumental, un concierto de la Orquesta y Coro Nacionales de España que conmemorará en 2026 el aniversario Manuel de Falla, Pepita Jiménez de Albéniz desde el Teatro de la Zarzuela (propuesta que ya han seleccionado en 9 países), Otello de Verdi desde el Teatro Real de Madrid (ópera que ya han incluido en sus programaciones 12 emisoras), La Gioconda de Ponchielli y L'elisir de amore de Donizetti desde el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el concierto que ofrecerá en mayo el Dúo del Valle en la Fundación Juan March de Madrid así como el concierto especial de Navidad que se ofrecerá en directo con el grupo Cantoría el 14 de diciembre también desde la Fundación Juan March.

Otello en el Teatro Real

A estas ofertas se suman las que Radio Clásica ofrece de forma regular a la UER durante todo el año y que también generan una gran acogida por parte de emisoras de todo el mundo. En lo que llevamos de 2025, Radio Clásica ya ha ofrecido más de 60 conciertos a la UER.

Con esta representación de la escena musical española, Radio Clásica confirma su posición en la UER como una de las emisoras dedicadas a la música clásica más destacadas del continente.