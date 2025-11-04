Parada y Torito protagonizan el enfrentamiento más duro de 'MasterChef Celebrity 10': "Eres insoportable"
- El choque se generó a partir de un comentario de Parada sobre el físico de Torito
- Revive los mejores momentos de MasterChef Celebrity 10 en RTVE Play
Tras algún choque menor a lo largo de la décima edición de MasterChef Celebrity 10, Torito y Parada parecían recuperar su buena relación. Pero en el cocinado de exteriores en El Bulli vimos el enfrentamiento más duro entre ambos de toda la edición. Por suerte, y con Miguel Torres como mediador, las aguas se calmaron y un abrazo certificó la paz entre ellos. Pero, ¿cómo llegaron a ese enfrentamiento?
Todo comenzó con Parada y Mariló. En el viaje a la prueba de exteriores, la presentadora hizo un comentario a José Manuel sobre su camisa guayabera que no le sentó bien. Y aunque Mariló no dudó en pedir perdón, Parada ya empezó la prueba atravesado: "Te perdono, pero no olvido". A partir de aquí, el expresentador de Cine de Barrio intentó remontar, pero fue justo cuando chocó fuerte con Torito. Parada preguntó a Torito si había enseñado sus partes íntimas en público alguna vez. La respuesta no dejó dudas: "Sí, he estado en playas nudistas". José Manuel también confesó haber pisado ese tipo de playas, "pero hace tiempo que ya no".
Torito quiso seguir la conversación y le preguntó a Parada si tenía 71 o 72 años. Y José Manuel malinterpretó la pregunta: "Si ven una foto de los dos desnudos, pensarán que Torito es más mayor". Y justo aquí surgió el enfrentamiento, cuando Parada continuó con su respuesta: "Tú estás muy acabado. Yo te he conocido con un tipazo. Te has descuidado desde que te has casado. No te cuidas, comes como un desgraciado".
"Si no me quieres, me voy al otro equipo"
Torito, visiblemente molesto, le hizo ver su malestar a Parada: "A ti te molesta que Mariló te diga "no sé qué" de una camisa y no te importa decir a la gente que está descuidado. Lo has dicho despectivamente. Relájate, no te atreves a cabrearte con Mariló y te cabreas con los que te queremos. Con Mariló te cagas vivo".
En este punto, Parada amenazó con cambiarse de equipo, pero Valeria Ros intermedió para que se quedara. José Manuel volvió y Torito le dijo que esperaba "otra actitud". Pero lejos de eso, la respuesta de Parada fue de lo más seca: "Saca las espinas a eso y cállate". Y Torito quiso hacerse respetar, como líder del equipo: "Aquí el capitán soy yo, hay unas normas y si no las respetas te vas para el otro equipo".
A Torito se le vio en ese momento dolido, con los ojos llorosos, pero un nuevo comentario de Parada fue lo que le hizo llorar: "Tienes que ir al médico para volver a tener el tipazo que tenías cuando yo te conocí". En ese instante, Torito dejó paso a Quique, que señalando a Parada, se explicó: "No quería ir contigo porque sé que eres insoportable cuando estás mal. Yo tengo una enfermedad crónica, me cambiaron el medicamento y a raíz del medicamento, empecé a engordar. Y es por eso por lo que no quería ir contigo, porque eres superácido. Yo no quería hablar de este tema. Vete para allá". Antes de posponer el tema para centrarse en el cocinado, Parada aseguró que Torito "estaba jugando sucio".
Miguel Torres, el mediador
La discusión la retomaron en las valoraciones, con el trabajo en cocinas ya hecho". Y ahí, fue cuando Miguel intervino: "Me pone sensible cuando la gente tiene valentía y comparte sus momentos de sombra. Torito es un valiente. Probablemente se haya equivocado con José Manuel, porque Parada es una bellísima persona. Y me gustaría que os dierais un beso y un abrazo porque no os merecéis este mal trago".
La escena concluyó con un beso y un abrazo entre Torito y Parada, que asumieron que la tensión de las cocinas les había empujado a ese enfrentamiento. Pepe valoró la escena agradeciendo que "las cosas se hayan arreglado". Parada destacó que él también agradecía la reparación. Torito puso el punto y final con un "todo arreglado por mi parte".