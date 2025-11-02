Avance de 'La Promesa' del jueves 6 de noviembre: Leocadia exige el despido de Petra

El embarazo de María Fernández nos ha pillado a todos por sorpresa. La doncella está muy confundida, pero ha confiado su gran secreto a Samuel y a Pía. Ambos están decididos a ayudarla pase lo que pase. ¡No está sola! La doncella parece que ha tomado una decisión: no tener al bebé.

Ángela, por su parte, ha decidido aceptar la propuesta de casarse con Beltrán y, lejos de dilatar más el momento, ha hablado claramente con el recién llegado. Este ha aceptado la propuesta y está convencido de que, con el tiempo, serán felices juntos. Curro está totalmente destrozado por lo sucedido, pero sabe que no hay otra opción. Lo que no se espera es que la hija de Leocadia tiene una última condición para aceptar su matrimonio con el amigo de Jacobo: pasar dos días a solas con Curro lejos de La Promesa. ¿Aceptará la señora de Figueroa esta repentina petición? Te dejamos un avance del capítulo del jueves. ¡Tienes los anteriores disponibles en RTVE Play!

Avance del capítulo 710 del jueves 6 de noviembre Enora le pide a Toño una pausa en su relación, lo que provoca tensiones laborales que Manuel intenta mediar. Finalmente, deciden contratar a don Luis gracias al entusiasmo de Enora. Jacobo se solidariza con Leocadia respecto a las sospechosas cartas de Catalina y apoya sus planes de boda para Ángela y Beltrán. Por su parte, Martina y Jacobo evidencian su distanciamiento. Lejos de La Promesa, Curro y Ángela viven un último día juntos con complicidad y dolor, culminando en una emotiva despedida. La Promesa: Leocadia exige el despido de Petra MARTA GARCIA COMPANY Samuel intenta ayudar a María Fernández con su embarazo, pero ella lo rechaza; Pía le insiste en que tenga cuidado y mantenga las apariencias. Mientras el éxito de Madame Cocotte crece en el pueblo Lope sospecha de Vera por la filtración de sus recetas, pero ella lo niega. Petra recibe una buena valoración de Cristóbal, pero Leocadia exige su despido por errores recientes.

Avance del capítulo 711 del viernes 7 de noviembre Leocadia justifica su decisión de despedir a Petra alegando que es material averiado. Cristóbal se lo comunica al ama de llaves, que reacciona con desconsuelo. Leocadia se dispone a preparar la boda de su hija, fijando la fecha para la semana siguiente. María Fernández sigue indecisa y preocupada. Samuel se ofrece a ayudarla y Teresa, que no sabe nada del embarazo, lo atribuye a su pasada relación con el sacerdote. La decisión de contratar a don Luis como ensamblador ha sorprendido a Alonso. Ya en su primer día, Manuel se da cuenta de que quizás la empresa que le ha propuesto es demasiado para él, a pesar de la defensa de Enora. La Promesa: Leocadia fija la fecha de boda de Ángela y Beltrán Las cocineras, intrigadas por quien puede estar copiando las recetas ilustradas de Lope, piden ayuda a Manuel. Jacobo, molesto, por el distanciamiento con Martina, incide cada vez más en su desconfianza hacia las cartas que Adriano recibe de Catalina. ¿Serán ciertas sus sospechas?

Avance del capítulo 707 del lunes 3 de noviembre La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 707 Ángela impone un ultimátum a su madre: o le deja hacer el viaje con Curro o no habrá boda.... Ver ahora Ángela impone un ultimátum a su madre: o le deja hacer el viaje con Curro o no habrá boda con Beltrán. El recién llegado decide ser sincero con la que acabará siendo su esposa, revelándole que Leocadia le ofreció una suculenta dote. ¿Cómo reaccionará la joven? Lope y sus compañeros confirman que sus recetas y las del Madame Cocotte que aparecen en el periódico son casi idénticas. Toño intenta abordar el asunto de su relación con Enora, pero ella pone distancia... Jacobo se enfada con Martina por haber olvidado que tenía una cita con él, aunque Adriano intenta disculparla. Petra está comprometida con demostrar su valía a Cristóbal, pero sigue renqueante. Samuel tiene que intervenir para echarle una mano. La Promesa: Las recetas Lope y Madame Cocotte son casi idénticas MARTA GARCIA COMPANY

Capítulo 708 del martes 4 de noviembre La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 708 Leocadia autoriza un viaje de despedida entre Curro y Ángela.... Ver ahora Manuel entrevista a Don Luis como posible ensamblador y, tras consultarlo con Enora y Toño, se inclina por Ambrosio, pese al desacuerdo entre sus ayudantes. Jacobo se desahoga con Beltrán por su crisis con Martina. Finalmente, se reconcilia con ella y presencia cómo Adriano recibe una nueva carta de Catalina. Leocadia no tiene más remedio que autorizar un viaje de despedida entre Curro y Ángela. Beltrán, ajeno a la petición de Ángela, cree que están organizando su boda, algo que acaba confesando a Jacobo. La Promesa: Beltrán confiesa a Jacobo su boda con Ángela MARTA GARCIA COMPANY Curro se entera de que María Fernández está embarazada, pero Pía le pide que no intervenga. Simona, Candela, Vera y Lope deciden investigar la publicación no autorizada de las recetas en el periódico. Petra intenta ocultar su creciente debilidad física, aunque es evidente que no está recuperada del todo...