Núria Marin y Laura del Val se estrenan en 'Open Play': descubre todas las sorpresas de hoy

A pesar de llevar dos días en antena, Open Play está siendo toda una revolución. Para su estreno, el formato de RTVE Play contó con el coreógrafo Poty. El profesor de Operación Triunfo 1 confesó que hizo el baile de la "Macarena", canción de Los del Río, y no le salieron nada bien las palomitas en el microondas. Ya para el segundo día, el 23 de octubre, se produjo algo inédito que se ha convertido historia de la televisión. Open Play ha reunido en un plató a través de videollamada a dos personas icónicas del mundo de la televisión: Jordi Cruz, presentador de Art Attack, y Jordi Cruz, chef y jurado de MasterChef junto a Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nájera. También visitó el set de Lara Palma, Ángela Fernández y Taka Gómez Samantha Hudson. La cantante confesó que tuvo un affaire con un italiano que no salió como pensaba. Y por si fuera poco, en todo esto también está la tan querida Inés Hernand. La peluche trae a partir de las 21.10 horas su particular repaso de la actualidad. ¡No deja indiferente a nadie!

¿Qué es Open Play? Si aún no te has enterado de que es esta revolución de la plataforma de RTVE, te ponemos en contexto. Esta es la nueva forma de entender el entretenimiento, que cuenta con Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez como conductores e Inés Hernand con una sección fija cada día bajo el nombre Exprés con Inés. Este formato reúne a grandes talentos del humor y otras voces reconocidas. De lunes a jueves, a partir de las 18.30 horas (hora peninsular), podrá seguirse en directo tanto en la plataforma como en su canal de YouTube. En cada entrega de Open Play pasarán por el plató distintas colaboradoras que se sumarán a la presentación, entre las que destacan Núria Marín, Laura del Val, Marta Riesco, Judith Tiral, Clara Ingold, Patricia Espejo o Paula Púa. El programa diario combinará entrevistas, actualidad y una activa participación del público, que podrá enviar en directo sus ideas y mensajes. Entre los videopodcasts que formarán parte del espacio destaca El Brain: la fábrica de ideas, Señoras con visón, Podcast, el podcast, Héctor de comer, Pena y pánico, entre otros. La programación incluirá además secciones semanales en las que el humor será el eje principal.