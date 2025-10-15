De cocinero a chef: evolución de una profesión

La gastronomía ha evolucionado hasta convertirse en un arte multidisciplinar que abarca desde la creación de platos, hasta la gestión empresarial y la investigación culinaria. Coincidiendo con el Día Internacional del Chef, que se celebra cada 20 de octubre desde el año 2004, esta semana analizamos la figura de los cocineros y cocineras, y su transformación en el último siglo. Arturo Martín recibe la visita de Toño Rodríguez, dueño y chef del restaurante La Era de los Nogales, situado en Sardas, Huesca, quien ostenta el título de Cocinero del año 2024, y estrella Michelín en 2025, y Miguel González, propietario, cocinero y camarero del restaurante El Bierzo, en Madrid.

En el mundo de la gastronomía, la presentación de platos es un elemento fundamental. ISTOCK

Además, con Lucía Sancho entramos en las cocinas del colegio público Padre Poveda de Madrid, donde, a diario se preparan los menús para 330 alumnos de Infantil y Primaria, de entre 3 y 12 años.

Los cocineros de los comedores escolares son responsables de preparar comidas nutritivas, equilibradas y seguras para los estudiantes. RNE

Terminamos la primera hora de programa repasando lo ocurrido en 2004, un año marcado por los atentados del 11-M y la boda real entre el entonces príncipe Felipe y Letizia Ortiz, tal y como nos cuenta Mara Peterssen.

La boda del entonces príncipe Felipe y Letizia Ortiz fue seguida por más de 25 millones de espectadores RNE

Nuestra protagonista del año es Barbie, la muñeca más famosa del mundo, todo un icono de la cultura popular, que ha acompañado a generaciones enteras. Dejamos los juguetes, y con Pastora Vega nos vamos al cine para recordar la historia de Ramón Sampedro, narrada en Mar adentro, la película de Alejandro Amenábar merecedora de 14 Premios Goya.

En 'Mar adentro', Javier Bardem interpretó a Ramón Sampedro.

Los últimos minutos los repartimos entre la historia mínima de David Zurdo, y la musical de JPelirrojo. El primero se detiene en una expedición al Himalaya para investigar el misterioso lago que escupía esqueletos humanos, y con JPelirrojo nos interesamos por el primer y único disco de Damageplan, un proyecto que nació de las cenizas del conocido grupo Pantera.