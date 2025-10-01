Se cumplen 70 años del estreno en España de 'Veracruz', la película de Gary Cooper, Burt Lancaster y Sara Montiel

Gary Cooper encabeza los créditos iniciales de la película, los que marcan el orden de 'importancia' o el nivel de estrella que eres. Después aparece Burt Lancaster, que era la segunda vez que trabajaba con Robert Aldrich. Tras el título leemos los nombres de Denise Darcel, conocida por Caravana de mujeres, y César Romero, otro icono del cine. Después, aparece ella: Presentamos a Sarita Montiel. La manchega, que llegó a Hollywood aupada por el éxito de Cárcel de mujeres, se estrenó a lo grande con Veracruz y llegó a ser conocida como 'la bomba latina'.

El rodaje no fue fácil para la manchega, por varios motivos. Se medía con dos grandes estrellas del cine y tenía que rodar en inglés, idioma que solo chapurreaba. Pero se armó de valor y aprendiendo a decir de memoria los fonemas. Cary Cooper era uno de los 'dioses' del cine, con cuatro premios Oscar en su haber y una excelente carrera. Y Burt Lancaster, más joven, venía de cosechar un grandísimo éxito con De aquí a la eternidad. Pero la actriz española no tuvo complejos y se hizo notar. Y mucho.

Sarita Montiel en Hollywood Su belleza fue su carta de presentación, trabajó mucho en México y las revistas se la rifaban. En una de ellas la descubrió la hija de Mario Lanza y así fue como la escogió para que rodara junto a él Seranade, un musical con estrellas como Joan Fontaine y Vincent Price. El director era Anthony Mann que puso fin a su matrimonio para casarse con la española, y se dice que llegó a tener celos de su éxito, lo que provocó el fin de la relación. La española no había ido a Hollywood para hacer solo papeles de india o chica latina y tras un intenso año rodando El último cuplé, su gran exitazo, y Yuma, en la hacía de india, hizo las maletas y volvió a casa. Pero volvamos a la película de Aldrich. Vera Cruz, separado, fue el título en Estados Unidos y Veracruz se utilizó para el circuito de habla hispana. Gran parte se rodó en el valle de Cuernavaca y Tlayacapan, en México, y contó con una total y solvente colaboración del gobierno y un batallón de técnicos y expertos en cine del país. Vemos lugares emblemáticos, como Teotihuacán y Chapultepec, y también hay escenas filmadas en Ciudad de México y en la hacienda El Molino de las Flores. Veracruz fue la primera película en estrenarse en formato panorámico SuperScope.

La historia de Veracruz Cuando Napoleón III impone a Maximiliano de Austria como emperador de México, los partidarios de Benito Juárez, los juaristas, se rebelan. En plena guerra civil, los mercenarios llamados Benjamin Trane y Joe Erin aprovechan la situación para sacar provecho y se ofrecen para escoltar a una condesa francesa en su viaje por el país. La situación se complica cuando descubren que, en realidad, lo que están escoltando es un cargamento de oro que va oculto en el carruaje que tiene como destinatario al emperador. No son los únicos que saben la verdad, porque los juaristas conocen el secreto y quieren ese dinero. La situación de los mercenarios se complica cuando conocen a Nina. Cary Cooper, Burt Lancaster y Cesar Romero en 'Veracruz'

Un reparto estelar En el póster original solo se ve a Cooper y Lancaster enmarcados por la frase 'Batalla de gigantes', pero en España se añadió la imagen de Sara Montiel entre ellos. Aquí se celebró la intervención de Sara Montiel como si fuera cabeza de reparto, pero no hay que olvidar que la película cuenta con dos grandes estrellas del dorado Hollywood. Gary Cooper es Ben Trane y Burt Lancaster es Joe Erin. La actriz y cantante Denise Darcel interpreta a la condesa Marie Duvarre y César Romero es el marqués Henri de Labordere. Junto a ellos vemos a George Macready, que hace el papel del emperador Maximiliano, y Morris Ankrum como el general Ramírez. Hay que destacar a otro grande de la interpretación, Ernest Borgnine que borda el personaje de Donnegan. El actor era ya muy conocido, pues había rodado De aquí a la eternidad y Johnny Guitar. Un año después estrenaría Marty, película con la que ganó el Oscar, el Bafta y el Globo de oro. Y hablando de estrellas, en la película tiene también un pequeño papel Charles Bronson, aunque firmó como Charles Buchinsky, su nombre real. Sus rasgos físicos y su complexión fueron decisivos para el director le diese un papel de indio. Albrich le conocía bien, pues acababan de rodar juntos Apache, en la que interpreta a Hondo y comparte cartel con Burt Lancaster. Sara Montiel y Cary Cooper en un descanso del rodaje de 'Veracruz'

La canción de Tony Martin En esos créditos iniciales leemos que la música es de Hugo Friedhofer y que hay una canción que se titula 'Vera Cruz'. Tony Martin llegó a grabarla, pero no se escucha en la película ya que se eliminó poco antes del estreno. El cantante británico sí la incluyó en el álbum que lanzó en 1955, cuando la película llegó a los cines de Reino Unido. La figurinista Norma Koch, que firmaba como Norma, también había trabajado con Aldrich en Apache y repitieron con éxito. Tanto, que le llovieron las ofertas. En su currículo figuran los vestuarios de películas inolvidables como Marty, Sayonara y Taras Bulba, pero hay que destacar dos títulos: ¿Qué fue de Baby Jane? y Canción de cuna para un cadáver, ambas dirigidas por Robert Aldrich. Con la primera ganó el Oscar a Mejor vestuario en una película en blanco y negro y con la segunda estuvo nominada. Sara Montiel y Cary Cooper en 'Veracruz'

Veracruz y su influencia La película no tuvo nominaciones a los Oscar, pero sí hay una pequeña conexión. Gary Cooper, ganador de la estatuilla a Mejor actor en 1953, era el encargado de presentar el premios a Mejor actriz, pero tuvo que grabarlo desde México y fue Donald O'Connor quien anunció que la ganadora a Mejor actriz era Audrey Hepburn por Vacaciones en Roma. Pero el 'ninguneo' de la Academia no influyó en la película, que desde su estreno ha ido ganando peso. Su influencia es notable en directores de ambos lados del Atlántico, desde Sam Peckinpah y Clint Eastwood a Sergio Leone y François Truffaut. Incluso ha recibido un homenaje por parte de Álex de la Iglesia en Perdita Durango.